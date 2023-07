“Cráter” en calle Gamero preocupa a automovilistas y ciclistas

Luego que se advirtiera sobre la llegada de un nuevo sistema frontal para la zona centro sur del país, y que podría venir acompañado de vientos de hasta 100 km/h durante el fin de semana, la diputada por la Región de O’Higgins, Natalia Romero, junto al concejal de la comuna de Rengo, Enrique del Barrio, emplazaron a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP) a que ejecuten todos los trabajos que sean necesarios para encauzar -a la brevedad posible-los distintos ríos de la zona, de manera de evitar que un posible desborde termine provocando una nueva catástrofe en las comunas por las que atraviesa, tal como lamentablemente ya ocurrió hace dos semanas.

Al respecto, la parlamentaria por el Distrito 15 recordó que el anterior temporal provocó -de acuerdo con las cifras oficiales-que un total de 2.829 viviendas sufrieran daños mayores y 270 quedaran completamente destruidas. Mientras que en relación con la afectación de las personas, alrededor de 8.400 vecinos y vecinas quedaron damnificados, de los cuales se estima que más de 7.000 pertenecen a Coltauco, dado que cerca de un 80% de la comuna quedó completamente inundado.

Por lo mismo, la diputada Romero lamentó que en dicha zona sea el municipio y los particulares quienes estén realizando trabajos de despeje en las riberas de los ríos, y no la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), como debería ser, por lo que llamó a las autoridades a “actuar de manera preventiva” para así “evitar un desastre mayor por no haber ejecutado todas estas obras a tiempo”.

“Hace casi dos semanas que las autoridades del MOP deberían estar trabajando en encauzar los ríos de la zona para que no se vuelvan a producir catástrofes como las que vivimos. Es absolutamente inaceptable que tenga que ser el municipio, por medio de la ayuda de privados, el que tenga que realizar estas obras, cuando es el ministerio el encargado de ejecutarlas. Todos los pronósticos indican que este fin de semana, pero sobre todo el domingo, podría haber nuevas precipitaciones en nuestra zona, bastante intensas, lo que luego se repetiría a mitad de semana en la zona centro sur”, señaló la parlamentaria por O’Higgins, quien advirtió que si vuelven a producirse nuevas crecidas de los ríos, “las actuales autoridades de gobierno van a ser las principales responsables”.

“Si no queremos revivir lo que lamentablemente ocurrió hace dos semanas, el MOP debería estar desde hace bastante tiempo trabajando en la ribera de los ríos. Los vecinos de la región no resisten una tragedia más, y son las actuales autoridades las encargadas de prevenirlo”, reiteró la legisladora.

En esa línea, el concejal Enrique del Barrio comentó que “en Rengo estamos muy preocupados por lo que pueda pasar con el río Claro, porque la última crecida destruyó varias contenciones, enrocados y protecciones que existían para que el caudal no se saliera”, advirtiendo que “si el río crece la mitad de lo que fue hace dos semanas, hay varios sectores donde se podría desbordar”.

“El río Claro se salió en varios lugares, como por ejemplo en el sector de puente Negro, Popeta y La Chimba, y hay otras zonas, como Pueblo Hundido y Las Rosas, donde los vecinos están muy preocupados con lo que pueda pasar si es que vuelve a crecer el caudal. Por eso le hacemos un llamado al MOP para que ingrese con máquinas lo antes posible. Es importante que las autoridades actúen a tiempo, encauzando el río y haciendo muros de contención, porque se viene un nuevo sistema frontal en nuestra región que podría traer consecuencias muy negativas para nuestros vecinos”, explicó la autoridad local, quien reiteró que “ojalá que los trabajos que se realicen sean de forma completa, y no sólo en una parte del río, porque esta emergencia puede volver a ocurrir”.