¿Puede «mejorarnos» la Inteligencia Artificial?

Este sábado, a las 15 horas, el conjunto renguino tendrá su primer desafío del segundo semestre. Tras quedar en el camino en Copa Chile, a manos de Audax Italiano -que luego fue eliminado por O’Higgins-, Deportes Rengo volverá a la cancha del estadio municipal Guillermo Guzmán Díaz.

Enfrente tendrá a Lautaro de Buin, conjunto que marcha segundo con 24 unidades, y que tiene opciones aún de dar alcance al líder Deportes Limache. Rengo, en tanto, es séptimo con 17 unidades.

Cabe sentenciar que, la fecha 14 de la Segunda División, tendrá otros duelos: Linares vs Real San Joaquín; Deportes Iberia vs Fernández Vial; Melipilla vs Trasandino; Provincial Osorno vs Deportes Valdivia; San Antonio Unido vs Deportes Limache, y; Deportes Concepción vs General Velásquez. (FOTO: Marco Lara)