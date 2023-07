Crisis en el Servicio de Salud O’Higgins por despidos injustificados

Por: Mariel Fernández Moris

Un verdadero terremoto interno está atravesando por estos días, el Servicio de Salud O’Higgins, producto que se ha conocido que el director Jaime Gutiérrez ha despedido a dos miembros del departamento jurídico y el caso de una funcionaria con fuero maternal que sería trasladada hasta el Hospital Regional.

Esta situación ha generado revuelo entre quienes componen la entidad. Por lo mismo, miembros de la Confederación Nacional de profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS) se han movilizado para revertir dicha situación.

Ana María Bustamante, presidenta de dicho gremio señaló que, “estamos en contra de esta medida porque nos parece arbitraria y nos parece muy irresponsable por parte de nuestro director teniendo presente que estamos travesando una situación sanitaria y una crisis climática que ha afectado a muchos usuarios y porque además no hay un sustento legal que respalde una medida tan categórica como esta, no ha existido un respaldo en antecedentes que a nosotros como dirigentes nos parezca contundente para comprender una medida de este nivel”.

A pesar que han mantenido conversaciones directas con Jaime Gutiérrez, Bustamante señala que “él nos planteó que esto se debía a la dilación en términos de un sumario en específico de lo cual son responsables por los cargos que ocupan el abogado como la abogada dentro del departamento jurídico y que ha propósito de esa dilación estarían siendo sancionados con la pena máxima que es la destitución, y respecto con la destinación de la subdirectora no tenemos más explicación que es necesaria en el Hospital Regional. Ahora eso no es suficiente porque los empleados públicos tenemos dos formas de ser removidos de nuestros puestos de acuerdo al estatuto administrativo que son la no renovación de contrato por decisión del director o a través del proceso sumarial se demuestre una falta grave a la probidad o a lo que se estime como resultado que obligue a la autoridad a destituirlo del puesto de trabajo”.

Por su parte, el director Jaime Gutiérrez no quiso referirse al tema en una entrevista, pero sí lo hizo a través de un comunicado mencionando lo siguiente.

“Hemos mantenido diálogo con los trabajadores y con los gremios, teniendo siempre presente que cualquier medida que se adopte en la institución es en beneficio de los usuarios y trabajadores, siempre respetando sus derechos. Por lo mismo, respecto a su consulta, cabe indicar que la decisión de trasladar a una funcionaria no se llevará a efecto”, indicó el director del Servicio de Salud O’Higgins, Jaime Gutiérrez.

“Sobre los dos funcionarios del área de jurídico, debo indicar que se trata de término de sus contratos y que se ajusta a la normativa vigente, obedeciendo en gran medida a observaciones realizadas por la Contraloría General de la República e informadas a esta dirección de Servicio”.