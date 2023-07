Atropello deja a una persona fallecida frente a Complejo Penitenciario de Rancagua

Como es sabido, nuestra región sufrió los efectos de un sistema frontal hace ya dos semanas, pero luego de la lluvia y posteriormente el endurecimiento del barro que dificulta las labores de limpieza de los residentes de las zonas afectadas se acerca la incertidumbre de ver cómo los bienes inmuebles, casas y extensiones agrícolas se perdieron completamente producto del desborde de los ríos. Por lo mismo, es que desde el Gobierno han decidido implementar medidas tales como diferentes catastros de un conjunto de Ministerios para poder establecer niveles de afectación en viviendas, predios agrícolas y de carácter sociales.

En cuanto, a las ayudas sociales se ha aplicado durante estas semanas la ficha básica de emergencia, para posteriormente entregar el bono enseres que será enfocada en costear artículos de primera necesidad en el hogar.

Seremi, consultarle ¿cómo ha sido el recorrido en terreno en la aplicación de la ficha y como están los sectores a dos semanas de las inundaciones?

“Importante señalar que, si bien el frente de mal tiempo que se dio hace un par de días, es un trabajo que nosotros a través de nuestra delegación presidencial pudimos generar algunas instancias de coordinación previa y desde allí estábamos como gabinete regional organizados para poder activarnos en caso de que el frente climático nos llevará a una emergencia como fue lo que pasó. Nosotros como ministerio de Desarrollo Social y Familia tenemos un rol sumamente importante que tiene que ver justamente con poder catastrar a aquellas familias que se vieron afectadas por estas inundaciones que se generaron producto del desborde de los ríos. Entonces, nuestro ministro Giorgio Jackson y el presidente Gabriel Boric nos pidieron poder generar todas las instancias para poder catastrar rápidamente, además se ha podido ver en terreno lo que pasó en nuestra región. Lo que hicimos en primera instancia fue identificar a aquellas familias a través de los mismos informes que los municipios le envían a Senapred, tratar de concentrar todas las comunas que tuvieron un nivel de afectación importante.

Cada municipio tiene sus comités de emergencias, entonces ellos reportan a Senapred un número estimado de familias que se ven afectadas y a partir de ese número nosotros empezamos a focalizar el trabajo territorial. Habíamos identificado tempranamente a 19 comunas con afectación, pero finalmente fueron 22 por supuesto una con mayor alcance y otras que tenían pocas viviendas afectadas como, por ejemplo, la comuna de Navidad que fue un número más reducido pero el trabajo que pudimos lograr fue lo que te mencione anteriormente acerca de la identificación de las familias. Las comunas con mayor afectación hicimos un barrido y llegamos a las localidades visitamos los territorios entonces así pudimos concentrar el trabajo en la aplicación de la ficha FIBE, y por supuesto, la tarea de digitar cada ficha para que pudieran las personas rápidamente acceder al bono de recuperación.

La ficha básica de emergencia nos permite tener una panorámica de los niveles de afectación que una familia pudo tener y desde ahí esta semana comenzaron los primeros pagos, el bono de recuperación está enfocado en poder invertir en aquellas cosas o enseres que la vivienda pudo haber sufrido daño porque posteriormente a eso las familias van a poder acceder a una bonificación que permita complementar este bono de enseres pero que va dirigido a la reconstrucción de las viviendas que es manejado por el MINVU que también ellos están haciendo un trabajo paralelo, toman una referencia y pueden identificar a las familias e ir ayuda pero básicamente enfocado en materiales”.

¿Cuál es la cifra exacta de afectados estas 22 comunas que se encuentran con algún tipo de daño?

“Nos solicitaron que durante la primera semana tuviéramos catastrado a la mayor cantidad de personas posible de familias, al día viernes 30 de junio teníamos al 90% de las personas afectadas en nuestra región, pero precisamente Coltauco y Rengo que fueron las comunas con mayor grado de afectación. En Coltauco son alrededor de más de 1800 familias y en Rengo 600 familias, en estas localidades puntualmente no hemos cerrado los procesos de emergencia porque estamos trabajando con un 5% que todavía nos falta catastrar que son casos aislados que hemos vivido estos días. Por ejemplo, grupos familiares que estaban en albergues o en casa de otros familiares y que no pudieron aplicar el instrumento entonces estamos trabajando en eso. Hoy en día tenemos alrededor de 4500 viviendas catastradas que en personas se traducen en más de once mil que hemos podido identificar.

Aquellos que van a recibir son quienes tuvieron algún grado de afectación como pérdidas de camas o de electrodomésticos”

¿Cuándo van a ser canceladas totalmente este bono de enseres?

“Somos la parte técnica, aplicamos el instrumento lo digitalizamos y toda esa información se analiza y se envía a interior para que puedan sacar las nóminas de pago. Ya se sacó la primera que entiendo los dineros están depositados que tuvieron un alcance de 928 familias aquí en la región, se está trabajando en una segunda nómina. Solo se ha pagado un primer listado, ya se cancelará la otra estamos precisamente trabajando en ella.

Nos hemos puesto como plazo identificar como máximo esta semana el 100%, por lo tanto, todo lo que se vaya a catastrar por supuesto van a venir en las nóminas posteriores, pero hoy el grueso de las personas y que tienen un nivel de afectación van a estar recibiendo dentro de estos días”.