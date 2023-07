De Muner asumió que en Rancagua no encuentra la fórmula para ganar

Cuando se pensaba que los tormentos se habían olvidado, Magallanes hizo que todo volviera a foja cero. El no poder ganar en Rancagua, algo que solo vio en enero pasado, tiene muy complicado al DT de O’Higgins Pablo de Muner.

Tras la caída contra la Academia, el entrenador celeste se culpó de todos los males celestes. Duro consigo mismo, el trasandino dijo que “en una liga tan pareja, dar esas ventajas es determinante y evidentemente el responsable más grande soy yo”.

Es más, recalcó que “son muchos partidos de local y el equipo no encuentra la forma como sí lo encuentra de visitante. Me parece que acá hay un solo responsable y soy yo”.

Respecto a lo mostrado contra el cuadro de Mario Salas, apuntó que “no hicimos un buen partido, sobre todo el primer tiempo. Siento que entramos a jugar con una versión que el equipo no venía mostrando y el rival lo aprovechó”.

Es más, en la previa, había manifestado que O’Higgins tenía que salir a tomar las riendas del juego, pero eso no ocurrió. “La idea era tener la iniciativa nosotros y fue todo lo contrario. Sinceramente no he podido encontrar la manera de imponernos, es la realidad. Estoy muy dolido. Siento que este grupo trabaja para merecer y encontrar más victorias y nos cuesta”.

Así también, agregó que “la versión no me gustó para nada. Esa solidez, ese equipo seguro que veníamos viendo en los últimos partidos no lo tuvimos”.

De Muner, acongojado por la derrota, sostuvo además que “son muchos partidos, muchos nombres, muchos sistemas y el no encontrar la forma es mi responsabilidad”.

Y, ante la pregunta de El Rancagüino respecto a que sí venía el equipo cosechando resultados, por uno malo echará todo por la borda, aseguró que “no, claramente que no. Esto continua, nosotros no nos podemos dar ese lujo de que todo se derrumbe, pero siento que era el momento (para ganar en casa) y no fuimos capaces. Es ahí donde yo sinceramente me veo dolido, porque soy yo quien tiene que dar soluciones a los futbolistas y en condición de local no he acertado. Lo tengo muy claro”.

Finalmente, el DT, comentó que “voy a seguir intentando, tengo que ser autocrítico, lo hago de manera pública y de manera interna con los futbolistas. Anímicamente el golpe lo vamos a sentir, pero hay que levantarse rápido porque tenemos un nuevo partido el sábado”.

El sábado venidero, a las 12.30 horas, O’Higgins visitará a Colo-Colo en el estadio Monumental, cruce durísimo, pero en condición de forastero, instancia donde los celestes rinden de buena manera.