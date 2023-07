Iniciativa de la Defensoría de O’Higgins es elegida entre los tres mejores proyectos del concurso Funciona!  del Servicio Civil

El sábado, en el estadio municipal Guillermo Guzmán Díaz, Deportes Rengo volvió a la actividad luego del receso invernal en la Segunda División.

El cuadro Oro y Cielo recibió a Lautaro de Buin, en un partido donde se logró poner en ventaja, pero luego la visita lo emparejó.

Sebastián Varas, mediante lanzamiento penal, puso el 1-0 en los 62’, gol que les podría haber dado la victoria. Eso sí, el equipo de Buin anotó rápidamente el 1-1, por intermedio de Christopher Penroz.

Sobre el final, la escuadra local sufrió la expulsión de dos elementos, Damián Aldana y Rodrigo Paillaqueo, quienes deberán esperar la sanción que les aplicará el Tribunal de Disciplina. Eso sí, se perderán el partido venidero, cuando tengan que visitar al puntero Deportes Limache.

“Fue un partido duro, quisimos ser ofensivos, creando ocasiones de gol, y no me voy contento. Era una bonita instancia para seguir sumando en la tabla, pero no fuimos eficientes”, comentó el DT Matías Garrido.

Con este empate, Rengo quedó en el octavo lugar con 18 puntos, tranquilo por ahora en la medianía de la tabla.

Ficha del partido

Deportes Rengo (1): Rodrigo Paillaqueo; Adriano Romero, Damián Aldana, Jorge Aquino, Andrés Díaz; Bryan Figueroa (80′, Nicolás Díaz), Christopher González (58′, Ángel Orellana), Renato Díaz (68′, Gustavo Iturra), Jaime Droguett (80′, Matías Recabal), Sebastián Céspedes, Sebastián Varas. DT Matías Garrido.

Lautaro de Buin (1): Andrés Jerez; Benjamín Gómez, Ignacio Novoa, Kevin Hidalgo, Reinaldo Ahumada; Gonzalo Mendiburo, Misael Llantén, René Meléndez, Cristopher Penroz, Felipe Durán, Nicolás Gutiérrez. DT Carlos Encinas.

Árbitros: Juan Comas, Brian Ben-Hour, Cristóbal Berríos, Francisco Gaggero.

Amonestados: González, Aquino, Díaz, Romero, Céspedes, Recabal (REN); Novoa, Durán, Pino, Jerez, Hidalgo (LAU).

Expulsados: 90’+10′, Damián Aldana (REN); 90’+11′, Rodrigo Paillaqueo (REN).

Goles: 1-0, 62’, Varas (P); 1-1, 65’, Penroz.

Estadio: Guillermo Guzmán Díaz, Rengo.