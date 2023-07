O’Higgins volvió a perder en El Teniente

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Los abusos de poder a tu alrededor te darán mucho en lo que pensar y en la manera en que puedas ayudar a algunos compañeros; no descartes pedir ayuda a instancias superiores si se complica la situación.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Deberías mantener con más firmeza los planes que te habías trazado para tus asuntos profesionales o de estudios, de lo contrario te perderán en laberintos que no te benefician para nada.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Te levantarás hoy con el mejor de los humores y entenderás los argumentos de quienes te discutan algo. Tampoco te importarán las negativas a proposiciones personales, te mostrarás comprensivo con ellas. Vamos, la compañía ideal hoy es la tuya.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Las cuestiones económicas serán, en general, favorables. Puedes vivir una etapa expansiva y llena de deseos de mejorar tu situación y atender a alguno de tus sueños, pero tendrás que prepararte para ello, para sufrir y no llegar plenamente a todos tus objetivos.

LEO (23 julio-22 agosto).

Las complicaciones en el campo laboral pueden llevarte a tomar decisiones precipitadas si no das tiempo a evaluar todos los factores. Las ambiciones exageradas son un obstáculo en tu carrera y deberás tomarte un respiro para meditar tus actos.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Gozarás con los pequeños placeres del día y te acomodarás fácilmente a la rutina, sin especial interés por nada el concreto, salvo acabar tu trabajo con suficiente eficacia. Mal día para los juegos de azar y, en general, para todo lo que dependa de la suerte.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Es posible que las cosas se compliquen en tu trabajo, porque necesitas acabar algunos temas y alguien no estará por la labor, porque no comprende que has dedicado mucho tiempo a ello. Diálogo y paciencia se harán imprescindibles.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

La situación de los astros anuncia un acontecimiento importante o una buena noticia que ronda tu signo. En el trabajo o lo estudios se acerca un reconocimiento al esfuerzo y al sacrificio.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Parece que no te importa nada de nada lo que piensen los demás sobre la decisión que has tomado en cuanto a tu vida personal, pero la verdad es que te preocupará y mucho. Te verás forzado a compartir esa preocupación con la persona que tienes a tu lado.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Tendrás que ser menos metódico de lo habitual e improvisar ante las situaciones que están surgiendo, bien porque no dependen de ti, bien porque estás en un hábitat distinto al habitual. Al final te lo pasarás muy bien.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Si estás al frente de un equipo o un grupo, sea en el terreno que sea, te mostrará más exigente que nunca. La necesidad de merecer el reconocimiento que se os otorga hará que vosotros mismos os sometáis a un examen constante.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Esa indecisión que te caracteriza va a ser una pieza clave para no precipitarte a la hora de comprar o no esa casa que te ofrecen. Quizás pienses que estás perdiendo una oportunidad, pero a la larga no te arrepentirás de no haberte decidido.