Alcalde expone en Comisión de Minería antecedentes sociales e históricos para que Rancagua reciba recursos directos del Royalty

Este lunes, el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, participó de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados y Diputadas, oportunidad donde expuso el informe con antecedentes sociales e históricos para que la capital de O’Higgins sea considerada ciudad minera y reciba recursos directos del Royalty.

Tras la comisión, de la que también fueron parte el subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo; las diputadas Marcela Riquelme y Marta González; y los concejales Viviana Morales, Carlos Arellano y Cristian Toledo, el alcalde Juan Ramón Godoy destacó que el Royalty a la Gran Minería “es una de las leyes y los impuestos regionales más importantes que hemos tenido en los últimos años, que le da autonomía a las regiones, y que le entrega directamente a las comunas, a los gobiernos regionales, la posibilidad de tener recursos para un desarrollo comunal”.

“Sin embargo, 32 de las 33 comunas reciben Royalty en la región de O’Higgins y se excluye a Rancagua. Rancagua, por historia, es la capital del cobre de Chile. Estamos a un día de celebrar los 52 años de la Nacionalización del Cobre que se dieron justamente en una esquina de la Plaza de Los Héroes de Rancagua”, señaló el alcalde Godoy.

Al ser consultado sobre por qué se excluye a Rancagua de la ley de Royalty, el alcalde Juan Ramón Godoy aseguró que “no se le considera ciudad minera por estar la extracción a 70 kilómetros. Sin embargo, las externalidades negativas las tiene Rancagua, a través de externalidades medioambientales, con los relaves; a través también de la contaminación ambiental, y también las externalidades sociales que hacen referencia al peso que tiene a Rancagua en su crecimiento, que está ligado directamente a la minería a través de los centros de salud primaria que tiene que atender a los mineros y mineras, y que eso repercute directamente en los recursos del municipio en los proyectos sociales de la ciudad”.

Finalmente, el alcalde Juan Ramón Godoy manifestó que “por las externalidades negativas, por las externalidades medioambientales, pero también por la historia y por el reconocimiento. Como decía un gran reportero de Rancagua: la ciudad histórica, la capital del cobre de Chile, es Rancagua. Y eso es lo que hemos querido hoy día presentar en la Comisión de Minería, con antecedentes técnicos, pero también con la decisión política que nos parece importante que se tome y no se excluya a Rancagua del Royalty Minero”.

Apoyo transversal a esta histórica campaña

Por su parte, la diputada Marcela Riquelme afirmó que el Royalty a la Gran Minería “es una ley que hemos recibido con los brazos abiertos como región de O’Higgins, como región minera, pero que, sin embargo, nos trae ese mal sabor de que no estaba contemplada la comuna de Rancagua”.

“Todos los rancagüinos nos hemos hecho parte en esta causa. Todos los rancagüinos hemos levantado la consigna de que Rancagua merece Royalty, porque consideramos que las externalidades de la explotación del cobre, a un día de celebrar su nacionalización, deben compensarse a través de este medio”, agregó la diputada Riquelme.

En tanto, la diputada Marta González explicó que “hoy día Cochilco es el encargado técnico de elaborar este reglamento en donde va a definir qué significa ser una comuna minera y qué requisitos se debe cumplir desde lo técnico para entrar en este fondo de Royalty por las comunas mineras”, agregando que “esto está en construcción, el subsecretario (Nicolás) Cataldo nos ha dicho que entre agosto y septiembre ya tendríamos la elaboración completa de este reglamento, se habrían recabado todos los antecedentes técnicos de las distintas comunas y tendríamos ya técnicamente qué es esta comuna minera y también cuánto significa en montos del Royalty”.

La voz del Concejo Municipal

Asimismo, la concejala Viviana Morales indicó que el alcalde Juan Ramón Godoy “expuso aspectos técnicos e históricos, y ahora tenemos que esperar el informe que nos pueda permitir las formas de adquirir estos dineros, y también se nos explicó que no fue una forma arbitraria, sino que fue un simulacro de cómo iba a ser este proceso del Royalty”.

“Acá tenemos que pasar por un proceso de educación también con los vecinos y vecinas, que sepan qué es el Royalty, para que nos podamos enfrentar también a tener conversaciones y distintas opiniones con respecto a esto. Creo que es una muy buena instancia de haber trabajado con la comisión, con las diputadas y con la presidenta de la Comisión de Minería”, agregó la concejala Morales.

También, el concejal Carlos Arellano expresó estar “contento porque se nos dio la oportunidad de entregar tanto razones del pasado como del presente y del futuro de ciudad que se van a ver afectados en caso de no incluir a Rancagua en la nómina de comunas que reciben esta parte del Royalty”, agregando que “la Fundición de Talleres de Codelco Chile, o ex Codelco Chile que fue vendida por Codelco Chile pero que le sigue prestando importante servicio a la minería, alrededor del 70% de las piezas que ellos producen son para máquinas del mineral El Teniente, está a seis cuadras de la Municipalidad y sigue generándole al sector poniente problemas complicados de contaminación. Entonces, que nos vengan a decir que Rancagua no es una comuna minera, cuando tenemos todavía resabios de la antigua minería y de la moderna minería que traspasó al sector privado servicios que tenían, no las vamos a comprar con esa facilidad. Lo que estamos con el alcalde empecinados es que aquí también los ciudadanos de Rancagua y las ciudadanas de Rancagua nos tenemos que hacer parte de ello”.

Finalmente, el concejal Cristian Toledo afirmó que “creemos que Rancagua debe tener el Royalty. Agradecer a las diputadas que nos acompañaron y al alcalde por la invitación. Creo que los concejales también son muy importantes en esta toma de decisiones. Así que damos las gracias al alcalde, a las diputadas habernos recibido. Feliz por la invitación y haber estado acá en este momento tan importante”.