EDITORIAL: En la Plaza de Rancagua Allende Nacionalizó el Cobre

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cinco cargos en contra de una empresa agrícola de la comuna de Chimbarongo debido a infracciones referidas al manejo inadecuado de pilas de compostaje y por modificar un proyecto previamente presentado sin contar con la resolución ambiental requerida.

Tras fiscalizaciones realizadas por la SMA de la oficina regional en conjunto con Seremi de Salud y del Servicio Agrícola Ganadero (SAG), que tuvieron por origen denuncias por malos olores, y luego del análisis de la División de Sanción y Cumplimiento (DSC) de la SMA, se constataron cinco infracciones, tres de estas graves y dos leves.

El primer incumplimiento grave se sustenta por un inadecuado manejo de las pilas de compostaje, lo cual se constata en las siguientes circunstancias: a) Presencia de residuos que no son de origen vegetal, dentro de pilas de compostaje; b) Pilas de compostaje no se encuentran cubiertas por elementos neutros; c) Pilas de compostaje se disponen sobre suelo desnudo, sin material que permite absorber los posibles excesos de agua; y d) Existencia de terrenos en donde los residuos no se disponen en pilas, sino que se depositan en el suelo, en formato de canchas de acopio.

La segunda se sustenta por un inadecuado manejo de aguas lluvias, lo cual se constata principalmente en las siguientes circunstancias: a) No existen canaletas suficientes ni obras adecuadas para la captación de aguas lluvias; b) Presencia de distintos tipos de vegetación en la canaleta interceptora de aguas lluvias; c) No se observaron drenes de infiltración en la canaleta ubicada en la parte baja del predio.

Y la tercera infracción clasificada como grave se imputó porque el titular modificó el proyecto, sin contar con RCA, consistente en: a) Acumulación de líquidos lixiviados en estanques, que son usados para el riego de terrenos, y descargados en afluente de Canal La Punta; sin contar con Resolución de Calificación Ambiental; y b) Aumento del número total de camiones que ingresan a la planta de compostaje mensualmente.

Respecto a las dos infracciones leves imputadas, la primera se sustenta por el ingreso de lodos al Proyecto, provenientes de Plantas de Tratamiento de RILes de terceros; y la segunda, por no realizar los análisis de control de calidad comprometidos.

LA VOZ DE LA SUPERINTENDENCIA

En diálogo con El Rancagüino, la Superintendencia del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer explicó que “iniciamos un proceso sancionatorio por distintas denuncias asociadas al componente olores, pero también a otras problemáticas”.

Así también, dijo que la fabricación de compost, “es un área, desde una perspectiva ambiental, que hay que potenciar. Hay que generar instalaciones que permitan el tratamiento de residuos orgánicos, por lo tanto, es importante que estas instalaciones cumplan con su autorización ambiental”, pero que “si van a ampliarse, tienen que acogerse a la institucionalidad. Esas son las reglas del juego”.

Finalmente, en el caso de la empresa que está siendo investigada, “el titular puede presentar descargos o un programa de cumplimiento para acercarse, en plazo breve, al pleno cumplimiento ambiental”, cerró.

Cabe consignar que, la entidad investigada es Agroorgánicos Mostazal Ltda., titular del proyecto “Planta de Compostaje II Agroorgánicos Mostazal Chimbarongo”, donde en 82,5 hectáreas, solo 15 están destinadas para la actividad mencionada.

La empresa dispone de 10 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento y de 15 días hábiles para formular sus descargos.

Cabe recordar que, las empresas, sujetas a infracciones clasificadas como leves, pueden recibir una amonestación por escrito o una multa de hasta 1.000 unidades tributarias anuales (UTA). Respecto a las infracciones clasificadas como graves, los titulares pueden ser objeto de la revocación de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), clausura, o de una multa de hasta 5.000 UTA. En este caso, la empresa Agroorgánicos Mostazal Ltda. arriesga una multa pecuniaria de hasta 17 mil UTAs, equivalente a casi 13 mil millones de pesos.