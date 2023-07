Cuatro años de cárcel para hombre que cometió seis robos en locales comerciales de Rancagua

Más de diez deportistas de la región participarán en la undécima edición del Patagonian International Marathon, certamen que está fijado para el 9 de septiembre.

Para este 2023, la carrera tiene inscritos a corredores de 39 nacionalidades, entre los que destacan Alemania, Brasil, Canadá, Estados Unidos, México, Países Bajos, Reino Unido y Rusia, entre otros. Además, hay competidores confirmados de más de 50 ciudades de Chile. Entre ellos, hay 12 deportistas que representarán a la región de O’Higgins.

Francisca Flores, de 26 años, viajará desde Rancagua a Puerto Natales para vivir esta experiencia única: “Es primera vez que voy a correr 21K y estoy muy focalizada. Mi preparación ha sido muy entretenida. Comencé con 20 kilómetros semanales, pero ahora sumo entre 35 y 40 kilómetros en ese mismo periodo. Generalmente voy a una pista después del trabajo y los fines de semana sí o sí me enfoco a correr. También dedico tiempo a practicar CrossFit”, cuenta la psicóloga.

Además, expresó que “será mi primera carrera con el clima de la Patagonia. Por lo que he leído, es bien intenso porque me puede tocar viento y frío, pero me lancé igual. Dije ‘estaré lejos de Rancagua, pero con una buena preparación física y psicológica, voy a rendir’. Estoy entrenando con cuidado, muy planificada y con buena alimentación, así que no debería tener mayores complicaciones. Esa es la mentalidad que debemos tener… que sí lo voy a lograr”, complementó.

Este evento deportivo tendrá corredores de Machalí, Peumo, Rancagua, Rengo, San Fernando y Santa Cruz. Y aún se pueden sumar otros, pues las inscripciones de la carrera están abiertas, pero con cupos limitados.