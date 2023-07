Juzgado de Garantía de Graneros ordena la prisión preventiva de tercer imputado por homicidio calificado

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Las relaciones íntimas serán beneficiosas para tu agilidad mental. Como si de agua se tratara, un momento placentero hará crecer ideas en tu mente… tan necesarias en estos días. Se acerca un viaje al extranjero y estarás ocupado preparando papeles y maletas.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Pondrás mucho interés en solucionar un asunto de trabajo pero no dejarás, por nada, que éste interfiera en tu vida personal. Te verás amenazado con una serie de cambios al respecto que pueden tocar tu ego, pero sabrás colocarlos en el sitio adecuado.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Es un buen momento para decidirte a realizar esas nuevas actividades que tienes en la cabeza desde hace tiempo, pero debes tener precaución con los socios que te surjan; alguno de ellos puede intentar aprovecharse de tu buena fe.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Aires de cambio en el trabajo que te dejarán un poco intranquilo al principio, sobre todo si piensas que te pueden afectar o suponer un traslado no deseado. Vigila los problemas gástricos.

LEO (23 julio-22 agosto).

No trates de controlar todo lo que ocurre a tu alrededor. Las acciones y decisiones de los demás no están en tu mano y no debes creerte responsable de todas ellas. En principio, no tienes de qué preocuparte en el terreno amoroso, a no ser que los celos te traicionen.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Estarás acompañado por un sentimiento pesimista durante prácticamente todo el día y tenderás al desánimo, a la tristeza y al nerviosismo. En fin, no es un día apropiado para grandes fiestas, pero necesitarás buscar los puntos positivos que te unen a las personas que tienes alrededor.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Día dinámico y activo en las relaciones de amistad. Podrías recuperar, casi por casualidad, a una persona con la que hace tiempo compartiste tus mejores y peores momentos. El recuerdo del pasado te lleva a analizar tu vida presente y a pensar en el futuro.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Mostrarás hoy demasiada inquietud y nerviosismo para tu gusto. Puede que estés esperando noticias, o tal vez no, simplemente se trate de una intuición y ante un hecho que está por llegar de forma inminente.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Hoy tu deseo de intimidad y la intensidad que vas a poner en él puede exigirle a tu pareja una respuesta plena que no va a ser capaz de darte, no porque no corresponda a tus sentimientos, sino porque tiene sus propios problemas que interfieren en la sintonía.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Un viaje o una visita te enfrentarán a la enfermedad de una persona cercana a la que no habías hecho mucho caso últimamente. Te encontrarás afectado por ello y con cargo de conciencia. La ayuda en pequeñas cosas puede aligerar esa carga. En casa, problemas domésticos.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tendrás que dejar de lado tu pragmatismo, suéltate un poco el pelo y dedícate a disfrutar, aunque sea por unas horas. No vivas tan obsesionado con las apariencias y aprovecha el momento. Encontrarás maravillas por explorar.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Cuida los gastos y los ingresos para no tener problemas en estos días en que posiblemente necesites de algún gasto extraordinario por tus últimas relaciones amorosas. Tendrás que estar a la altura si te interesan.