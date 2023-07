Bomberos de Rengo despidieron a segunda antigüedad de la Segunda Compañía

El Cuerpo de Bomberos de la comuna de Rengo despidió este miércoles por la noche a la primera antigüedad de la Segunda Compañía, Sandalio Cabrera, quien falleció dejando un gran legado para las nuevas generaciones.

La partida del voluntario también caló muy en lo profundo en la institución, Deportes Rengo, de quien fu su ex presidente en diferentes épocas, ex presidente de la Asociación de Fútbol de Rengo, integró la Tercera División ANFA Nacional, destacado por la ARFA Regional, ex profesor de Matemáticas del Liceo Nocturno de Rengo, además de la primera antigüedad de la Segunda Compañía de Bomberos de Rengo. “Los homenajes quedarán chicos para agradecer toda la labor que hizo don Sandalio por su amado Deportes Rengo”, indicaron desde la institución.