UOH culminó su proceso de tutoría institucional con la Universidad de Chile

Con el apoyo de Javier Alonso Rodríguez Martini, Licenciado en Comunicaciones y MBA en Recursos Humanos, profundizamos en los aspectos no verbales evaluados en esta etapa de la búsqueda de trabajo. El también docente de Santo Tomás sede Rancagua compartió éstos y otros consejos en una charla para futuros constructores civiles de la casa de estudios.

Llegada a la empresa:

– Debe llegar con unos 10 minutos de anticipación, como mínimo.

– Portar siempre su identificación personal para chequeos en portería.

– Anunciar a lo que viene, citando el nombre de su entrevistador, si es que lo conoce.

– Si el recinto es muy grande, solicite indicaciones claras para ubicarse rápidamente. La idea es que no pierda tiempo.

Antesala:

– Presentarse con la secretaria o encargado de la recepción.

– Salude amablemente e identifíquese según se le requiera.

– Probablemente lo anunciarán o tendrá que esperar. En ningún caso manifieste impaciencia o apuro. En estas situaciones, usted siempre debe estar a disposición de los tiempos de la empresa.

– Si debe esperar, hágalo sentado donde le indiquen. No se pasee ni menos se para en frente de las puertas de las oficinas. No curiosee en escritorios ni mire constantemente la hora. Si ha sido citado, deben atenderle. Recuerde que las entrevistas no son breves.

– Aproveche de repasar su currículo o prepararse mentalmente.

– Es muy probable que alguien lo esté observando y evaluando su actitud en esta fase.

– Si hay otras personas en la antesala, trata de no hacer preguntas no comentarios acerca de la postulación; puede conversar de otras cosas (en todo caso, no es recomendable).

– Apague su celular.

Ingreso a la entrevista:

– Ingrese solamente cuando se lo indiquen. Aún si conoce a su entrevistador, nunca tome la iniciativa. La secretaria o el mismo entrevistador lo llamarán y le invitarán a pasar.

– Actúe con clama, póngase de pie sin apresuramiento y encamínese con paso seguro hacia la oficina.

– Al enfrentar a su entrevistador, debe saludar con naturalidad y cordialidad (sin exagerar). Extienda su mano y estréchelo con firmeza, pero sin fuerza excesiva; no dé sacudones ni tome el brazo de su entrevistador. El saludo formal es “Buenos días” o “Buenas tardes”, según corresponda. Siempre mire a los ojos de la persona a quien saluda y trate de sonreír o al menos de tener una expresión amable en su rostro. Nunca salude de beso.

– Tome asiento sólo cuando le inviten a hacerlo y en el lugar que le ofrecen. Si no lo hace, pregunte con discreción “¿Puedo sentarme?”. (A veces se usa la indiferencia como técnica para probar su iniciativa). Al retirar la silla para sentarse, levántela, no la arrastre. Al sentarse, hágalo con naturalidad, ocupado todo el asiento con el cuerpo erguido, no tenso.

– Si lleva carpetas, bolso o cartera, colóquela en su regazo, nunca sobre el escritorio del entrevistador. Tampoco cuelgue la cartera en la silla. Si lleva un maletín y es muy grande, ubíquelo en el piso junto a la silla. Si le ofrecen café o algo para comer, agradezca, pero no acepte.

– Adopte una posición cómoda y relajada para sentarse. Ocupe toda la superficie del asiento, espalda recta sobre el respaldo, piernas bien apoyadas en el piso, nunca cruce una pierna sobre otra. Las manos descansando sobre el regazo con naturalidad. No aferre carpetas o carteras como si fueran a quitárselas. Puede enlazar las manos, pero sin apretarlas. En el caso de las damas que usan falda, puede adoptar la “posición de la secretaria” (pies semicruzados y levemente recogidos hacia atrás)

– Mire con naturalidad a su entrevistar y espere que él dé comienzo a la entrevista.

– Responda las preguntas con voz firme y sin atropella sus palabras. Cuando conteste, mire a su entrevistar, no pasee la mirada por la sala. Medite su respuesta, pero no exagere. No deben pasar más de tres segundos antes de empezar a contestar.

– El entrevistador es siempre quien da por finalizada la entrevista. Cuando él indique esto, póngase de pie después de él, agradezca y despídase formalmente tal como lo hizo al llegar, estrechando la mano. Nunca pregunte si lo van a llamar ni cómo le fue. Si tiene dudas acerca de lo que sigue, pregunte discretamente en la salida, a la secretaria que lo recibió.