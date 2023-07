 ¿Vitamina C beneficia a la piel?

La vitamina C no solo se come y bebe también se aplica sobre la piel con excelentes resultados para conseguir aumentar su luminosidad y brillo. Con ese objetivo el efecto “glow” es una de las máximas tendencias de belleza para lucir una piel rejuvenecida y vital.

“El secreto para una piel joven está en la luz, el truco de belleza definitivo para conseguir un aspecto nacarado y muy favorecedor para la piel capaz de despertar y rejuvenecer la piel a cualquier edad”, explica Marta Martí, responsable técnica de Montibello, una firma que tiene en su línea antiedad Vita Pure C para conseguir el efecto “glow” en la piel.

¿QUÉ PUEDE HACER LA VITAMINA C POR TU PIEL?.

Martí apunta que la cosmética con vitamina C “previene y corrige los primeros signos de envejecimiento” y logra suavizar las arrugas aportando “máxima luminosidad y vitalidad a la piel», de ahí que proponga el uso de Collagen Infusion de Montibello, un sérum indicado para pieles desvitalizadas y con primeros signos de envejecimiento que basa su eficacia en una potente infusión de vitamina C concentrada, colágeno y escualano microencapsulado.

Uno de los ingredientes estrella de la línea antiaging de la firma suiza Valmont es la vitamina C, incluso en el momento de la exfoliación, “para enriquecer los tejidos”, explica Felicidad Carrera, directora de los centros que llevan su mismo nombre.

La directora del instituto de belleza Germaine Goya, Carmen Díaz asegura que a partir de los 35 años es imprescindible para prevenir y mantener la juventud de la piel. “Y uno de los componentes es la vitamina C, por ser un excelente antioxidante”.

“La ventaja de este tipo de tratamientos, frente a otros más agresivos para el rostro, es que hacen uso de elementos propios de la piel, por lo que el resultado final es natural y no modifica la estructura de la células, al tiempo que consigue acabar con la flacidez y aportar una mayor luminosidad a la piel”, explica Díaz.

PROTECCIÓN FRENTE A LOS RADICALES.

Cuando llega el invierno, la piel se vuelve más seca debido al frío y las calefacciones, se muestra más apagada y aparecen rojeces en nariz y cara, una razón por la que las doctoras Mar Mira y Sofía R. del Cueto recomiendan llevar una dieta rica en vitamina C y antioxidantes para promover, desde dentro, “la protección cutánea frente a los radicales libres”.

La oxidación celular es una de las principales causas del envejecimiento de la piel, tal y como explican desde los laboratorios Heber Farma, «un proceso natural e inevitable que se puede ralentizar gracias a la vitamina C y el ozono».

“Al ser un potente antioxidante soluble en agua se asocia a varios efectos beneficiosos en el sistema inmunitario de la piel”, una razón por la que Antiox-C, como Pro Vitamina C, es uno de los productos de este laboratorio que se activa con la fosfatasa de la piel. “Esto es vitamina C estabilizada que garantiza su actividad hasta el momento de ser usada ya que esta vitamina por si sola es muy inestable, de otra forma su periodo de vida es muy corto”.

OZONO UN ALIADO.

El ozono es su segundo aliado en forma de aceites ionizados, y activa los sistemas de defensa naturales de la piel prolongando la vida de nuestras células.

La firma cosmética Sensilis también ha lanzado una nueva línea de productos iluminadores, antioxidantes y revitalizantes, Skin Delight con vitamina C,

“Ilumina eliminando los signos de fatiga, gracias a su alto contenido en activos antipolución: ácido hialurónico y vitamina C. Un tratamiento de choque, para todas aquellas mujeres con un ritmo frenético y cuya piel se ha resentido”, indican desde la firma.