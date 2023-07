Campaña solidaria para apoyar talleres arteterapéuticos de pacientes oncológicos del HRLBO

El “stand-up comedy” en Chile ya forma parte de nuestra idiosincrasia y son diversos los comediantes que la practican, entre ellos Sergio Freire (42), conocido por hacer de este género el gusto de muchos seguidores que lo recuerdan desde el programa El Club de la Comedia” (2007-2014) y por su acertada presentación de 2018 en el Festival de Viña del Mar. Su actual espectáculo-monólogo llamado “A lo maldito”, llega este 28 de julio al Gran Arena Monticello para colmar de risas a casi 4 mil espectadores.

Esta presentación ya la pudimos ver en noviembre pasado en el Teatro Regional Lucho Gatica, repleto de público y donde expuso lo mejor de su humor y su particular forma de ver la vida. Ahora Freire, hará su primer Monticello solo, ya que hace más de un año y medio se presentó junto a Pedro Ruminot en este mismo recinto de Mostazal. “Este lugar me encanta, es muy bonito porque todos ven bien donde se sienten, se escucha muy bien y es un lujo hacer comedia sobre este escenario. Es un lugar bien grande pero íntimo a la vez”, indicó en exclusiva conversación con el #ElRancagüino.

Está muy contento con esta invitación porque además tiene en carpeta presentarse en otros casinos de la cadena Dreams, además de Monticello, como es Temuco y Valdivia. A ello se suma el 22 de julio, su presentación en el casino Enjoy de Viña del Mar. “Quiero dejarlos a todos invitados a ver este espectáculo en vivo donde se van a revelar secreto o donde se van a decir cosas que no te la pueden contar, las tienes que vivir. Ya me demostraron el año pasado en el Teatro Regional el increíble público que es Rancagua porque fueron en masa. Ahora quiero verlos en el Gran Arena Monticello”, dijo el artista.

A LO MALDITO

En su rutina Freire habla de sus nuevas experiencias en estos últimos tiempos. En esta nueva era ultra digitalizada, presentará un monólogo en stand-up y abordará temas de política, la vida en familia, la selección de fútbol, su relación con la religión, entre otras sorpresas. “Es una catarsis que ahora, un cúmulo de temas que estaban atorados. No quiero decir que se hable de eso, no se habla nada de pandemia por si acaso, pero teníamos ganas de salir a reunirnos con la gente De hecho, por eso el show tiene este nombre. Un día nos reunimos con el equipo y les dije sobre mis ganas de salir a hacer reír, pero así como a lo maldito, como una frase que salió del alma. Y así nace este show que es bastante rápido, de chiste rápido, yo creo que es el trabajo más rápido que me ha tocado hacer en cuanto al stand up y monólogo”, nos aseguró a través del teléfono.

En su monólogo aborda de todos los temas, de actualidad, un poco de farándula, política, también sobre tecnología, temas que hoy están en boga. “Y algunas cositas también que uno vive a nivel familiar, pero con mucha dosis de comedia. Contamos algunas cosas más íntimas pero siempre en el código del humor”, detalló Freire quien además resaltó la visita que tendrá en el show de algunos conocidos amigos del Club de la Comedia. “Es que el Gran Arena Monticello es un lugar tan bonito que hay que aprovecharlo harto”.

A estas alturas Sergio Freire se toma la vida con humor, como fue su fallida gira a Europa la cual habría sido una estafa y de lo cual se percató a tiempo, según lo que él mismo comentó a los medios. Ahora, no solo disfruta de seguir presentando su comedia en diversas ciudades del país, también se muestra entusiasmado con su último proyecto independiente elaborado junto a su hermano Rodrigo Freire, llamado DOSIS, que son unos cortos de comedia que exhibe en su canal de Youtube WENA! que ya sobrepasa las 100 mil suscripciones, y donde han sido invitados a parte del elenco original del Club de la Comedia: Juan Pablo Flores, “Chiqui” Aguayo y Rodrigo Salinas, aparte de de contar con la especial participación de la actriz Coca Guazini.