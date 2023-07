EDITORIAL: La sensación de inseguridad.

De que hay sectores estigmatizados con la delincuencia, los hay. Este domingo, en San Fernando, un hecho de sangre nuevamente se produjo en la Población San Hernán.

Una de los sectores más grandes -habitacionalmente hablando- de la capital de Colchagua fue noticia, otra vez, por un asesinato.

Como lo informamos en estas páginas, desde un automóvil en movimiento balearon a dos personas unas de las cuales resultó muerta.

El hecho, no solo causó conmoción en las inmediaciones del sitio del suceso, pues el alcalde de la comuna, Pablo Silva Pérez, reaccionó a través de sus redes sociales. “Delincuencia, narco tráfico descontrolado en país. Se requiere mejorar la ley, endurecer penas, ventaja a policías en todo sentido, + narcotest, test de pelo a cargos públicos de elección popular, ejecutivo, legislativo y judicial”, etiquetando en ella al gobernador regional seguramente con el fin de que la máxima autoridad regional pueda hacer ver esta realidad a las autoridades nacionales.

Lo citado por edil sin duda que es un anhelo de gran parte de la comunidad, ya que, quiéranlo o no, la sensación de inseguridad sigue siendo alta. Quizás la lluvia de fin de junio y las inundaciones hicieron desaparecer por un tiempo este tema de la agenda, pero continúa allí, muy presente.

Lo ocurrido en San Fernando no solo es una realidad en esa comuna, en varias de las grandes ciudades de nuestra región es similar. Y, lamentablemente, esto no cambiará si no hay acciones concretas. ¿Calles seguras? Aún no lo podemos decir.