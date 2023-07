Emprendedores regionales avanzan hacia la transformación digital

“Una aldea llamada Internet” fue el taller online en el que 80 emprendedores y mipymes de la región participaron recientemente y que forma parte del programa de actividades del proyecto CeroBrechas que ejecuta en conjunto la Agencia de Ecosistemas Colaborativos Gulliver, Incubatec, de la Universidad de la Frontera, la Asociación de Emprendedores de Chile, Asech, y que es financiado por Corfo Región de O’Higgins.

El encuentro, que fue el tercero de doce que contempla CeroBrechas junto a tres encuentros presenciales, fue relatado por el publicista y diplomado en innovación y emprendimiento, fundador de Causa Lab, Vicente Astorquiza, quien durante su ponencia destacó la importancia y necesidad de los emprendimiento y mipymes de migrar a la digitalización, cualesquiera que sea la naturaleza de sus negocios, internalizando en sus procesos herramientas disponibles que no sólo reducen costos, sino que además permiten visibilizar sus marcas, productos y servicios, pero que conllevan además dedicación, aprendizaje y adaptación y que sin duda, fortalecerá y potenciara cada unidad de negocio.

En este sentido el profesional, quien expuso desde Autralia, abordó diversas experiencias de empresas que han debido adaptarse al vertiginoso cambio digital, sin perder su esencia y con ello continuar en el mercado, respondiendo a las necesidades del mercado con herramientas digitales que han permitido ampliar sus potenciales clientes, fortalecer la comunicación con ellos y la determinación más concreta de necesidades.

Por su parte, Francisca Donoso Silva, Directora de proyectos y experiencias de Gulliver y coordinadora de “CeroBrechas” indicó que “el avance del programa ha tenido una alta participación de emprendedores y empresarios de diferentes comunas de la Región de O’Higgins de manera permanente, lo que ha permitido contar con una rica retroalimentación de los contenidos que ya hemos abordado y que han permitido a cada uno avanzar hacía lo que apuntamos que es la adaptación de las pymes a la digitalización y la continuidad de su desarrollo y competitividad en el mercado”.

Similares conceptos vertió Rodrigo González, ejecutivo de Asech O’Higgins quien puntualizó que “como Asech, Asociación de Emprendedores de Chile, buscamos desarrollar una comunidad que contribuya al crecimiento de las pymes y la digitalización, y que desde la pandemia ha planteado enormes desafíos a los emprendedores, de manera rápida y que requiere una pronta adaptación de diversas herramientas que fortalezcan su gestión, procesos y comercialización, y por ello agradecemos a Corfo O’Higgins el confiar en esta iniciativa, CeroBrechas, que entrega este tipo de contenidos y apoyo a pymes de diversas áreas económicas de la Región”.

La experiencia empresarial y aporte de CeroBrechas a sus negocios queda reflejado en lo indicado por Gustavo Romero Olivares, Co Fundador de RoviSolar, empresa desarrolladora de paneles solares de San Vicente de Tagua Tagua quien destacó que “bien interesante, muy útil para los distintos emprendedores, muy intenso y didáctico, porque viene desde el ejemplo, desde la realidad empresarial, lo que permite agregar valor y enfocarnos en nuestro cliente potencial”. Igualmente, Diego Nicolás Novoa, socio fundador de Viña Ranquilhue, Pumanque, indicó que “es muy interesante, y cuenta con una diversidad de emprendedores y empresas, en diversos estados de digitalización, y me encuentro muy expectante de las herramientas que me pueda dar a futuro, porque queremos crecer , quiero entender más para que sirve la digitalización, así que estoy contento por eso y agradecido por la oportunidad, porque siempre es bueno perfeccionarse , aprender más, y estar en contacto con más emprendedores que te dan un espíritu colaborativo”

De acuerdo a lo indicado por Francisca Donoso Silva, el programa contempla para el próximo 27 de Julio la realización de una primera jornada presencia: “Encuentro de Vinculación: La importancia de la colaboración y del ecosistema”, y que permitirá a los emprendedores participantes generar Networking y trabajar desde sus realidades el desarrollo de los negocios, fortaleciendo los vínculos empresariales que se están construyendo en CeroBrechas.

Inscripciones abiertas al encuentro a través del sitio web: www.cerobrechas.cl