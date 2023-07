Vecinos buscan paralizar expropiaciones por mejoramiento de Ruta H-10 y H-210

Representantes de aproximadamente 80 familias de Tuniche y La Moranina presentaron este lunes un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Rancagua -acompañado de una orden de no innovar-, pues acusan que serán afectados por la expropiación de sus terrenos para la construcción de la doble vía en el camino interior hacia Graneros.

Con pancartas y lienzos, los vecinos acudieron al tribunal de alzada en compañía del senador Juan Luis Castro, ocasión donde expresaron su molestia por el problema que los aqueja y que, de concretarse, los haría abandonar un sector en donde han vivido por décadas.

El abogado Miguel Ángel Riveros, manifestó que “hemos patrocinado este recurso con la finalidad de ayudad a estas familias, para que se resuelva en derecho”, y que “este es un tema social, donde el Estado ha intervenido respecto de una ruta que quieren ampliar y que afecta a una cantidad enormes de chilenos”.

En ese sentido, agregó que “se estaría vulnerando el derecho a la propiedad, pues estarían siendo despojados de unos terrenos legítimamente adquiridos”.

Por su parte, el senador Castro, añadió que “hay más de 87 familias de sectores que hoy se les quiere expropiar. No vamos a aceptar que nunca más en aras de ampliar una vía se saque a la gente a la calle. Ellos han golpeado todas las puertas, han buscado con todas las autoridades y les han negado toda opción. Hoy están a punto de ser desalojados”.

Así también, Castro, expresó que la orden de no innovar “busca paralizar el desalojo de estas familias que, estando tan cerca de Rancagua, parecieran estar en un patio trasero”.

LA VOZ DE LOS VECINOS

Fernando Moreno, vecino del lugar, comentó a El Rancagüino que “nos avisaron que quieren ensanchar el camino y a nosotros, los vecinos, nos tiene enfermo este tema. Nos presentaron el proyecto y a la gente del sector oriente les midieron los terrenos, pero tampoco les han llagado un documento”.

Es más, comentó que en días previos “tuvimos una reunión con el MOP y gente del municipio, donde nos dijeron que primero nos iban a expropiar cuatro metros y ahora 30 metros, ahí salimos todos los vecinos”.

Por su parte, René Núñez, del sector de Tuniche, dijo que “hace años sabíamos que las expropiaciones eran hacia el lado cordillera y hace dos meses nos enteramos que sí nos expropiarán para el lado poniente, donde vivimos cerca de 300 personas”.

Así también, agregó que “quieren desaparecer todo el sector de La Moranina, Santa Cristina y Tuniche. No nos dan solución. Hasta el día de hoy no han sido capaces de presentarse”.

En tanto, Manuel Núñez, presidente de la Junta de Vecinos de Tuniche, puntualizó que están programando una marcha para los próximos días y que también esperan poder dialogar con el delegado presidencial regional y el gobernador regional, pues “las autoridades, a través de correo, no nos han dado respuesta”.

Finalmente, Catalina Jiménez, secretaria de la Junta de Vecinos Tuniche -Santa Cristina, recalcó que “las reuniones han sido nefastas porque el MOP no nos ha dado una respuesta concretar. La gente del sector poniente no estaban en conocimiento de esta expropiación, allí hay un centenar de familias. Nosotros tenemos años de historia ahí, entonces ¿cómo nos vamos a movernos del sector donde hemos vivido toda la vida? Nosotros no somos grandes conocedores de la ley, pero tampoco somos tontos”.

RECUADRITO

El proyecto de mejoramiento de la ruta H-10 y H-210, generado desde el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Vialidad, plantea el modificar el estándar de la vía en su paso por el sector poniente de Rancagua, con conexión hacia Graneros y Doñihue, desde el camino a Chanchón hacia el norte.

Vecinos buscan paralizar expropiaciones por mejoramiento de Ruta H-10 y H-210

Este lunes presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones luego que el MOP iniciara el proceso para el mejoramiento de la vía que une la capital regional con Graneros.

Por: Ricardo Obando.

Representantes de aproximadamente 80 familias de Tuniche y La Moranina presentaron este lunes un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Rancagua -acompañado de una orden de no innovar-, pues acusan que serán afectados por la expropiación de sus terrenos para la construcción de la doble vía en el camino interior hacia Graneros.

Con pancartas y lienzos, los vecinos acudieron al tribunal de alzada en compañía del senador Juan Luis Castro, ocasión donde expresaron su molestia por el problema que los aqueja y que, de concretarse, los haría abandonar un sector en donde han vivido por décadas.

El abogado Miguel Ángel Riveros, manifestó que “hemos patrocinado este recurso con la finalidad de ayudad a estas familias, para que se resuelva en derecho”, y que “este es un tema social, donde el Estado ha intervenido respecto de una ruta que quieren ampliar y que afecta a una cantidad enormes de chilenos”.

En ese sentido, agregó que “se estaría vulnerando el derecho a la propiedad, pues estarían siendo despojados de unos terrenos legítimamente adquiridos”.

Por su parte, el senador Castro, añadió que “hay más de 87 familias de sectores que hoy se les quiere expropiar. No vamos a aceptar que nunca más en aras de ampliar una vía se saque a la gente a la calle. Ellos han golpeado todas las puertas, han buscado con todas las autoridades y les han negado toda opción. Hoy están a punto de ser desalojados”.

Así también, Castro, expresó que la orden de no innovar “busca paralizar el desalojo de estas familias que, estando tan cerca de Rancagua, parecieran estar en un patio trasero”.

LA VOZ DE LOS VECINOS

Fernando Moreno, vecino del lugar, comentó a El Rancagüino que “nos avisaron que quieren ensanchar el camino y a nosotros, los vecinos, nos tiene enfermo este tema. Nos presentaron el proyecto y a la gente del sector oriente les midieron los terrenos, pero tampoco les han llagado un documento”.

Es más, comentó que en días previos “tuvimos una reunión con el MOP y gente del municipio, donde nos dijeron que primero nos iban a expropiar cuatro metros y ahora 30 metros, ahí salimos todos los vecinos”.

Por su parte, René Núñez, del sector de Tuniche, dijo que “hace años sabíamos que las expropiaciones eran hacia el lado cordillera y hace dos meses nos enteramos que sí nos expropiarán para el lado poniente, donde vivimos cerca de 300 personas”.

Así también, agregó que “quieren desaparecer todo el sector de La Moranina, Santa Cristina y Tuniche. No nos dan solución. Hasta el día de hoy no han sido capaces de presentarse”.

En tanto, Manuel Núñez, presidente de la Junta de Vecinos de Tuniche, puntualizó que están programando una marcha para los próximos días y que también esperan poder dialogar con el delegado presidencial regional y el gobernador regional, pues “las autoridades, a través de correo, no nos han dado respuesta”.

Finalmente, Catalina Jiménez, secretaria de la Junta de Vecinos Tuniche -Santa Cristina, recalcó que “las reuniones han sido nefastas porque el MOP no nos ha dado una respuesta concretar. La gente del sector poniente no estaban en conocimiento de esta expropiación, allí hay un centenar de familias. Nosotros tenemos años de historia ahí, entonces ¿cómo nos vamos a movernos del sector donde hemos vivido toda la vida? Nosotros no somos grandes conocedores de la ley, pero tampoco somos tontos”.

RECUADRITO

El proyecto de mejoramiento de la ruta H-10 y H-210, generado desde el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Vialidad, plantea el modificar el estándar de la vía en su paso por el sector poniente de Rancagua, con conexión hacia Graneros y Doñihue, desde el camino a Chanchón hacia el norte.