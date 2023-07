“Me gusta la dinámica y el carácter de urgencia de las labores que realizamos”

“Llevo toda mi carrera trabajando para la División El Teniente”, cuenta Cristian Lizana, administrador de contrato de la empresa CAINSA. “Tengo más de 20 años aquí, partí en la Gerencia de Mina, en los sistemas de gestión de calidad. Después pasé por proyectos de Fundición y también de infraestructura, hasta llegar a la Gerencia de Plantas”, comenta haciendo un recuento de su trayectoria en la división.

¿Cuáles fueron las primeras labores que realizaste al llegar?

Mi primer trabajo fue en el sistema de gestión ambiental. Se inició la certificación de la División y trabajé en la gestión operativa de la gerencia de Minas. Posteriormente, tomamos la tarea de certificar a El Teniente y apoyar con las normas ISO 9000 (control y gestión de calidad), para lo que logramos los certificados que correspondían en esa época.

Pensando en lo que haces hoy ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

La dinámica que tiene, carácter de urgencia de las labores que realizamos, porque trabajamos con los molinos de la División. La planta de molinos es un proceso muy relevante, en el sentido que no puede quedar detenido. Por lo tanto, la preocupación en cuanto al estado de los equipos y realizar el mantenimiento con un buen desempeño, en los tiempos establecidos y sobre todo con seguridad, es relevante. Por lo tanto hacerlo de manera ordenada, planificada, coordinada y de manera segura, es lo prioritario.

Si tuvieras que ponerle adjetivos a estos 20 años que llevas trabajando en la División ¿Cuáles ocuparías?

Soy una persona muy comprometida con la División porque es una empresa que me ha permitido desarrollarme profesionalmente. Partí en el área de gestión y ahora he logrado llegar a las administraciones de algunos contratos para empresas, sobre todo en la gerencia planta, donde ya llevo 12 años de trabajo más o menos.

Y por el lado del desarrollo personal, me ha permitido sacar a mi familia adelante, desarrollar proyectos personales y los proyectos educacionales de mis hijos también.

Por eso me siento muy comprometido y agradecido de lo que ha sido la División El Teniente en mi vida personal.

Además, fue la empresa la que me llevó a instalarme en la Región de O’Higgins, porque yo soy de Santiago, pero ya llevo estos 20 años viviendo en Rancagua, radicado aquí con mi familia. Mi señora se vino también de Santiago y aquí nacieron nuestros hijos.

¿Qué significa para ti trabajar en El Teniente, donde todos los excedentes van para todos los chilenos y chilenas?

Tener en mente que lo que desarrollamos no es solamente un desafío personal, sino que va para algo superior y que no va al enriquecimiento o generación de utilidades para un particular, sino que es para todos y todas es un gran aliento, siento una gran motivación, que es la que nos lleva día a día a estar ahí, a desarrollarnos y buscar alternativas y mejoras para hacer un mejor trabajo y siempre intentar lograr los mayores excedentes para nuestro país.