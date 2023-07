RECORDANDO: Teatro Regional cumple 10 años

La semana recién pasada y con el objetivo de mejorar la calidad de vida de participantes del programa Habitabilidad perteneciente al Subsistema de Seguridad y Oportunidades (SSyO) del ministerio de Desarrollo Social y Familia, el director regional de FOSIS, David Mella Banda, junto a funcionarios de la municipalidad de Malloa participó en la entrega de enseres y recepción de mejoramiento de viviendas de siete familias de dicha comuna.

En la ocasión se entregó equipamiento como camas, colchones, ropa de cama, y se recepcionó la instalación de sistemas eléctricos, calefonts, techumbres, entre otros mejoramientos, a familias pertenecientes al Programa Habitabilidad, financiado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en donde la municipalidad de Malloa ejecuta y el FOSIS entrega asistencia técnica, a través de acompañamiento y supervisión, para fortalecer los buenos resultados del programa.

En esta oportunidad se entregaron enseres a 5 familias beneficiarias, pertenecientes al Programa Familias y 2 del programa Vínculos, las que recibieron el aporte tras haber sido parte del proceso de soluciones constructivas de sus viviendas.

Andrea Valdés Fuentes, del sector Malloa Tunca, señaló que “En mi caso se realizaron mejoramiento de instalaciones eléctricas, ampliación de baños, instalación de calefont, y una escalera de acceso a mi vivienda. Nosotros como familia estamos muy felices, porque mejora una enormidad nuestra calidad de vida”. Por su parte, Katherine Vargas Ibarra, de la localidad de Panquehue indicó que “Estoy contenta de haber participado, porque necesitamos una pieza más para los niños y se nos complicaba por los espacios. Así que más que feliz por el proyecto, ya que primera vez que soy beneficiada, y ver la cara de alegría de mis hijos por tener más espacio para cada uno es impagable”. Finalmente, Maria Borgoño Rivera, del sector La Capilla comentó que “Arreglaron mi casa, mi pieza y la de mis hijos que no tenían nada, y yo feliz por esta ayuda que nunca pensé que me iba a llegar. Me llegó una cama, me instalaron calefont, equipamiento para la casa. Me ayuda mucho, ya que no pasaremos frío y mis hijos están contentos”.

El director de FOSIS David Mella señaló “Es muy importante trabajar colaborativamente con los municipios, y este programa del ministerio de Desarrollo Social y Familia trae soluciones concretas a familias que por distintas circunstancias viven en condiciones de habitabilidad precarias, donde hace falta la intervención y el apoyo del Estado para mejorar dichas condiciones. Estamos conscientes que estas personas requieren de una ayuda concreta para vivir, en lo posible, alejados del frío y la humedad; contar con enseres que faciliten sus actividades en el hogar en el día a día y esas soluciones se conversan con las familias para financiar lo más necesario y entregar soluciones integrales”.

Cabe destacar que las familias beneficiarias pertenecen al Subsistema Seguridades y Oportunidades y buscan potenciar las posibilidades de inclusión e integración social de sus participantes, a partir de soluciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida, en lo que respecta a habitabilidad.