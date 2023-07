Celebrarán el Día Nacional del Payador y la Payadora

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

A veces, como hoy, piensas que te han puesto las cosas demasiado fáciles y envidias ese espíritu de buscador de oro que te viene desde la infancia. Tal vez no tengas en tu pareja un buen compañero para esta aventura.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Los sentimientos hacia una persona a la que estás muy acostumbrado pueden cambiar y podrías llegar a darte cuenta de algo que no te satisface. Dificultades en el terreno económico que pueden hacerse más evidentes en los próximos días o semanas.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Las turbulencias en tu entorno laboral pueden dar pie a que conozcas a una persona interesante para tu futuro profesional, pero los cambios demasiado repentinos no te irán bien, déjate aconsejar, pero no arrastrar a terrenos que no conoces bien.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Sigue arriesgando en todas las facetas de tu vida, porque Neptuno y Júpiter continúan de tu parte. Van a ayudarte en lo que decidas y te darán fuerza para que te lances.

LEO (23 julio-22 agosto).

Estás en una fase astral en la que predomina el contacto con la familia. Este acercamiento te permitirá conocer un poco más a miembros de tu familia de los que te habías alejado un poco.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Actividad intensa que te va a provocar un dolor de cabeza persistente durante todo el día. No te muestres tan susceptible si te gastan una pequeña broma; reflexiona sobre qué es lo que realmente revela tu reacción.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Necesitarás tomar la iniciativa de forma decidida si quieres alcanzar las metas que te has propuesto, sea cual sea el terreno en el que te muevas. Las relaciones sentimentales, no obstante, no tendrán hoy sus mejores horas.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

La tranquilidad que te ha llegado va a fomentar la persona creativa y amante de la belleza que hay dentro de ti. Algo de melancolía te dejará un poco débil, sería bueno que hicieras algo de ejercicio físico además del intelectual.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Esperarás y esperarás a que pase algo que te va a condicionar el resto de la semana. Hoy probablemente no tendrás la respuesta, así que procura no agobiarte y dedicar el día a otras cosas que tengas que hacer.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Es posible que recuperes una relación del pasado que has estado evitando durante mucho tiempo. Enfréntate a los hechos, y clarifica tus sentimientos para que nadie salga perjudicado. Dedica más tiempo a la reflexión y a solucionar tus conflictos personales.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Buen momento para la reflexión, tendrás el tiempo y la tranquilidad necesaria para pasar a la acción y tomar decisiones que has aparcado durante tal vez durante demasiado tiempo. Hoy seguro que lo ves todo mucho más claro.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Tu afán por transformar a los que tienes a tu alrededor te va a terminar creando fama de manipulador. En lo físico te sientes muy atractivo y eres capaz de conquistar a cualquiera que se cruce en tu camino.