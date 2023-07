HORÓSCOPO DEL JUEVES 20 DE JULIO.

Bárbara Quintana Letelier, Presidenta de la Corte de Apelaciones de Rancagua

El inicio de la discusión pública acerca de la posibilidad de realizar una reforma al sistema de justicia penal en Chile, tuvo su origen en la discusión o incluso implementación de ella en algunos países latinoamericanos (Guatemala y El Salvador, entre ellos), y comenzó formalmente con la presentación al Congreso Nacional del proyecto de nuevo Código Procesal Penal el 12 de junio de 1995, en medio de un profundo análisis institucional y académico que se extendería por varios años.

La reforma estructural, normativa e institucional implementada al sistema penal a partir del año 2000 significó, entonces y ahora, la promesa de un sistema eficiente y moderno que permitiría mejorar los tiempos de respuesta en los procesos, asegurando un litigio público, transparente y de cara a los ciudadanos, con jueces especializados que abandonábamos un sistema inquisitivo y que por décadas nos obligó a investigar, acusar y decidir, para dar paso a uno que nos permitió asumir en propiedad el rol imparcial de cautelar garantías y derechos.

Por primera vez en nuestra historia un organismo autónomo y ajeno -entonces- a la política contingente, el Ministerio Público, asumía con entusiasmo la tarea de la persecución penal y la creación de las políticas públicas destinadas a direccionar el rumbo de nuestros esfuerzos en materia de seguridad, en tanto que un segundo, la Defensoría Penal Pública -dependiente del Ministerio de Justicia-, ejercía como defensa de parte y con un tremendo compromiso de sus actores la representación de los imputados, en un sensato esfuerzo estatal por ofrecer igualdad de armas a todos intervinientes.

No hay duda que fuimos un éxito y que de alguna manera todavía lo somos. Los datos indican que pasamos de procesos que duraban en promedio seis años a no más de un año y medio de tramitación general, y que por primera vez el número de personas en prisión preventiva era inferior al de quienes cumplían su condena. Sin embargo, tal vez nuestro logro más importante no se pueda medir en cifras, ello porque el verdadero éxito de este nuevo sistema de justicia estriba en que la reforma se tradujo en un vuelco total de la cultura penal y de la plataforma de valores que hasta entonces la regían.

A veinte años de su implementación en la Región de O’Higgins, la promesa que fuimos debe volverse a mirar. Enfrentamos desde los últimos diez años varios desafíos y tareas pendientes: los tiempos de respuesta ya no son como a inicios de la reforma; se hace cada vez más urgente la modernización de nuestras policías a través del fortalecimiento de sus sistemas de formación, en que se privilegie la investigación y el abordaje de los procedimientos; y resulta necesario asimismo potenciar las vías alternativas de resolución de conflictos descongestionando el sistema de causas que pueden alcanzar resultados más satisfactorios. No menos importante es limitar con claridad y sin ambivalencias la intervención política en los nombramientos de todos los actores del sistema, pues sólo así garantizaremos una justicia imparcial e independiente; satisfacer la creciente demanda de las víctimas por sostener algún rol que contribuya en los procesos de reparación; y abordar la criminalidad organizada cuyos alcances no fueron previsibles cuando a mediados de los años noventa pensábamos en cambiar el modelo imperante.

Tenemos grandes retos que afrontar -qué duda cabe-, y se requiere para ello de una voluntad política, legislativa y judicial que tenga como interés preponderante nuestro sistema de justicia. Si pudiera decirles algo a esas voluntades -permítaseme el atrevimiento-, les diría que la tarea pendiente exige de todos nuestros esfuerzos sin importar su envergadura, ello porque los basamentos de esta nueva institucionalidad legitiman nuestro sistema, cuestión esencial que debemos conservar y fortalecer, no sólo porque la confiabilidad ciudadana esta cimentada en aquello -lo que ya es muy relevante-, sino también porque en ella descansa la conservación de nuestro capital más preciado: el estado social y democrático de derecho.