Director de Vialidad de MOP sobre situación de vecinos de Tuniche y La Moranina: “Este proyecto es de alta importancia, pues muchos vecinos han perdido la vida debido a las condiciones del camino”

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Tus dolores de cabeza se verán atenuados, gracias en parte a que tus problemas familiares tienden a remitir. No temas que se aproximen tus amistades más íntimas a lo que tú consideras una distancia demasiado cercana a tu corazón.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Vivirás a partir de hoy en la encrucijada de aumentar notablemente tus relaciones sociales, posiblemente por causa del trabajo o los estudios. No es algo que te apetezca, pero seguro que te interesará por algún motivo muy concreto.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Quizás encuentres dificultades para comunicarte con los demás. Te expresas como siempre, pero tienes la sensación de que todos los que te rodean hablan otro idioma. Tranquilo, te valorarán por lo que eres, no por lo que puedas decir en un momento de ofuscación.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

La proximidad de las vacaciones te dará hoy un tono de optimismo que influirá muy positivamente en tus relaciones más personales, ya sea de tipo económico o sentimental. Es el momento de establecer puntos de apoyo duraderos con las personas que más te interesan.

LEO (23 julio-22 agosto).

Tu organismo te reclamará un poco de atención y de ejercicio para desentumecer unos músculos que mantienes dormidos de tanto sillón. Podrías disponer de tiempo libre para darte un paseo o para echar un partido.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

La tenacidad es uno de tus fuertes, no te preocupes si por ahora tus ideas no se ponen en funcionamiento o no ves salida a alguna situación estancada. Llegará a su debido tiempo.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Después del ajetreo de la mañana vas a tener una tarde bastante tranquila, en la que jugarás con tu perro o harás pasatiempos. Esta tranquilidad se verá alterada por tu pareja que llegará como un torbellino a contarte una buena noticia.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Buen momento para los ingresos extraordinarios y el ahorro en el presupuesto del hogar. Tendrás facilidades a la hora de realizar compras elevadas y el control necesario para retener dinero inteligentemente.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Dejarás de analizarlo todo para centrarte en disfrutar lo que tienes, sea por el motivo que sea. Facilidad de comunicación y grandes posibilidades en el terreno de las relaciones públicas. Tus dotes de socialización serán beneficiosas también para tu economía.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Permítete sentirte bien contigo mismo y deja de atormentarte con tus defectos. Proponte que los demás sepan cuando algo te molesta y expresa tu descontento. En el terreno afectivo reacciona, porque tu pareja puede darte una sorpresa.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

No te preocupes por los pequeños fracasos amorosos, hoy hay otras cosas más importantes. Si te lo propones puedes llegar a acuerdos duraderos que profesionalmente te favorecerán en el futuro.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Un cambio de trabajo puede situarte en una posición privilegiada con respecto a tus antiguos compañeros e, incluso, puede que llegues a verte en la obligación de mandar sobre ellos. Pueden aparecer problemas si tienes pareja, ya que estarás separado de ella un tiempo.