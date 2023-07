Jóvenes de Trabajo País en nuestra Diócesis

Como miles de personas que fueron afectadas laboralmente por la pandemia, Constanza Valderrama Leiva, sufrió un cambio radical en su vida. Tenía un trabajo en una gran empresa en Santiago, y se cambió a Machalí, dado que vio muy deteriorada su salud mental, y tomó un curso de alfarería en la Casa Uno de Coya, y que indica le cambio su vida.

“Me gusta, me hace bien. Es algo que me agrada hacer y aprendí esta técnica de alfarería ancestral tradicional y ahora lo hice un negocio porque también es una necesidad de poder continuar este proyecto y capitalizarme, obtener recursos. De ahí nació Cono Colores para poder tener recursos y ganar dinero y hacer lo que me gusta hacer”, señaló Constanza. Agregó que “Aprendí a que como artista puedo tener recursos para poder llevar mi emprendimiento a otro nivel, desde ponerle el nombre al arte que tú haces y que yo creo que eso es muy importante, porque hay muchos artistas que no tienen el conocimiento de cómo hacer la venta o de cómo manejar sus negocios. Por ejemplo, con el FOSIS aprendí mucho que mi hora de trabajo es contable. Estoy eternamente agradecida de ese conocimiento que aprendimos durante dos o tres meses de clases, y luego haber podido conseguir las materialidades o cosas tan específicas como tener herramientas que hacen que mi trabajo se cree en menor tiempo. Yo antes me demoraba hacer quizás todo un día en una pieza alfarera. Gracias a este programa pude comprar herramientas que ahora puedo ocupar y demorarme quizás la mitad y mis productos se pueden vender mucho más baratos”.

Por su parte, el director regional de FOSIS, David Mella Banda, expresó que “Estamos conociendo el emprendimiento Cono Colores que rescata también las raíces ancestrales a través de la alfarería y lo pone a disposición de la ciudadanía. Estamos muy contentos, porque ella ha tomado las herramientas que pone FOSIS a disposición, sobre todo en un contexto pos pandémico, y ha salido adelante. Lo que queremos desde el gobierno del Presidente Gabriel Boric, es entregar herramientas lo que permite entregar una ayuda de manera más directa y al mismo tiempo mejorar su calidad de vida”.