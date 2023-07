Más de 500 pacientes han recibido sus lentes en el Hospital Regional

Para facilitar el cumplimiento de oportunidad GES en oftalmología, desde hace unas semanas, el Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins (HRLBO) habilitó un espacio para que los usuarios que experimentan alguna patología visual, contenida entre las 85 enfermedades del Plan de Garantías Explícitas en Salud, puedan hacer ejercicio de su derecho a las prestaciones correspondientes.

“Queríamos proporcionar un mejor acceso para nuestros usuarios, en su mayoría adultos mayores, con la disposición de este espacio, que simplifica los trámites asociados a la obtención de lentes por patologías como cataratas, vicios de refracción, y en el caso de los menores a nueve años, por estrabismo”, señaló Yasna Gálvez, coordinadora de GES en la institución de salud pública. “Tras licitar, ahora contamos con una óptica que instala un stand de atención en las dependencias del hospital, para apoyar el proceso de ajuste y entrega de lentes, que antes debía hacerse afuera. Es así que, desde la primera semana de julio, a la fecha, más de 500 personas han sido beneficiadas con sus anteojos”, expresó Gálvez.

La profesional del Hospital Regional explicó que para hacer efectivo el derecho a esta garantía, los usuarios deben concurrir a su Cesfam más cercano, manifestando la sospecha de estar cursando alguna de las patologías visuales, “las personas deben acudir a sus A.P.S. primero, antes de llegar al hospital, para chequear. Luego, viene al hospital, para que el oftalmólogo o tecnólogo médico diagnostique la patología, verificando si corresponde o no a vicio de refracción (miopía, astigmatismo, presbicia e hipermetropía), cataratas o en el caso de los menores, si es estrabismo”, precisó Yasna Gálvez.

Con lo anterior, la coordinadora de GES añadió, “con el diagnóstico que valida la patología, se determina intervenir -en el caso de las cataratas- o certificar el problema visual, para activar posteriormente la garantía y avanzar a la confección de los anteojos”.

María Herrera, beneficiaria de GES, una de las usuarias que recibió sus anteojos en el Hospital Regional expresó que “la espera fue de dos semanas, desde que me diagnosticaron y certificaron. Tengo presbicia, veía muy mal de cerca y de lejos, por eso recibí dos tipos de lentes. Lo bueno es que no tuve que ir a una óptica para mandar a hacerlos, pude hacerlo acá mismo y a cero costo”.

“Esto es de gran ayuda, tengo 87 años, vine por interconsulta hasta aquí, me vio el oftalmólogo y me diagnosticó astigmatismo. 15 días esperando desde que consulté y hoy me llevo contenta mis lentes”, concluyó Ana María Guerra, paciente del HRLBO.