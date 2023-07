Un fallecido luego de recibir impacto de bala en San Fernando

La opinión de Manuel Polgatiz

Periodista y comentarista deportivo



Los engaños son parte del fútbol. Hacer un amague, enganchar para un lado y salir por otro, son condimentos esenciales del juego, que lo catalogan como una disciplina técnica, más que una conducta aprendida.

Inventar planes y estrategias también ingresan a la categoría básica del juego, que no se compara en absoluto a transgredir las normas para impedir que se descubran las pruebas.

En el fútbol todo está inventado, son las adecuaciones a los nuevos tiempos, las que provocan desarrollo e innovación.

Pero ¿en qué lugar se sitúa O’Higgins? Claramente va en franco retroceso, como algunas normas retrógradas que está anunciando el Consejo Constitucional (podría acabarse el aborto en tres causales) o es que derechamente camina hacia el despeñadero del descenso ¿por órdenes de sus propietarios?

Aquí y a la luz de los resultados (tres derrotas consecutivas) parece un diseño urdido, pero mal hecho, como el “terrible rasca” robo de los computadores en el Ministerio de Desarrollo Social. La realidad supera a la imaginación y ni Quentin Tarantino lo habría hecho tan bien para hacernos creer que todo marcha hacia el éxito.

En Rancagua nos “autorobamos” las ganas de vivir y sentir la “Celeste” en el pecho. Nos invitaron a ser parte de una nueva política deportiva, pero nos encontramos con el celo de aquellos que ostentan el poder y lo usan para negocios turbios, tal cual lo hizo el gobierno con Democracia Viva.

Los representantes de futbolistas, son los “Overoles Blancos” que ingresaron las oficinas del Ministro Jackson para esconder sus sucias maniobras, sin embargo, los hinchas y la ciudadanía sabe perfectamente quiénes son y qué tienen en sus atrofiadas mentes.

No hay conducción ni liderazgo. En ambos casos, no se ve la cabeza pensante que guíe e ilumine el camino, porque los dos están en manos de personajes frívolos, tibios e indolentes, cuyo propósito es su propia felicidad y éxito personal.

O’Higgins es un barco a la deriva, que navega sin capitán ni timón. Chile es un país sin orden ni estructura.

¡Vayan mis rezos y plegaria para que salgamos luego de esta!