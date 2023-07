Con peregrinaciones Santuario de Santa Rosa de Pelequén celebrará festividad religiosa

Una crisis millonaria. Es lo que se espera que cause la huelga de guionistas, a la que ahora se suman los actores, que ha paralizado Hollywood con pérdidas estimadas en 27 millones de dólares diarios. Pero, ¿a qué se debe esta decisión histórica de los sindicatos? ¿Y qué series y películas se ven afectadas? Hay mucho que contar sobre ello.

ERA DEL STREAMING.

Desde que las plataformas de “streaming” irrumpieron en la industria del cine y las series, revolucionaron el concepto que se tenía del consumo de este tipo de productos y, sobre todo, trastocaron la hegemonía de las televisiones tradicionales.

Y precisamente, los cambios que ha traído esta época de contenidos a la carta, es la que ha derivado en la situación actual. Porque los guionistas suelen cobrar por episodio, pero las tarifas por capítulo estaban basado en que contaban con hacer una media de 20 o 30 capítulos por temporada.

Ahora, los encargos son muchas veces para bloques de 8 o 10 episodios, debido a que las temporadas son más cortas al lanzarse todos los capítulos de golpe. Esto ha provocado que muchos guionistas tengan que intentar trabajar simultáneamente en varios proyectos en condiciones de tiempos incómodas.

Además, otra parte importante de sus ganancias eran las regalías cuando esos episodios se emitían de nuevo en la televisión, gracias a los ingresos, entre otros, de la publicidad. Pero ahora, las plataformas de “streaming” comen cada vez más terreno a las televisiones.

Y, ante la opacidad de los datos de audiencias de estas plataformas, este medio de obtención de beneficios se ha visto también mermado. Por eso, los guionistas quieren en general una subida de sus salarios mínimos y renegociar las condiciones de regalías.

Además, los guionistas quieren regular los “mini-rooms”, equipos que se contratan para escribir los guiones de una serie que todavía no ha sido aprobada, a los que tienen a bajo sueldo y en muchos casos despiden una vez el proyecto se ha confirmado y va a desarrollarse de manera definitiva.

“El mundo tiene una idea equivocada, muchos no podemos ni pagar el alquiler”, ha dicho Justin Halpern, guionista de “Abbott Elementary” y miembro del sindicato de guionistas de cine y televisión, Writers Guild of America (WGA), en un comunicado.

DE LOS GUIONISTAS A LOS ACTORES.

Por ello, iniciaron unas negociaciones con la Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), la mayor coalición de productores, exigiendo cambios y mejoras en sus condiciones laborales.

Al no llegar a un acuerdo, la WGA convocó una huelga y cesaron su actividad del 2 de mayo, saliendo a las calles a protestar. Esto quiere decir que desde esa fecha no se han escrito nuevos guiones, ni se han hecho cambios en los que ya estaban entregados.

Sin embargo, los más de dos meses que han pasado desde entonces no parecen haber hecho mella en la AMPTP, ya que según habría dicho un ejecutivo a Deadline, “el objetivo final es que las cosas se alarguen hasta que los miembros del sindicato empiecen a tener problemas para mantener sus casas”.

Pero la AMPTP tiene ahora un nuevo frente abierto: los actores también han decidido secundar la huelga y unirse a ella, exigiendo igualmente mejora en las regalías y condiciones laborales, además de regular el papel de la Inteligencia Artificial (con la que podrían incluso reemplazar a los intérpretes pagándoles tan solo algunas grabaciones y dejando que la IA haga el resto).

Al menos, así lo consideran desde su sindicato, Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists (SAG–AFTRA). Y son muchos actores famosos los que han firmado una carta conjunta apoyando esta huelga o han acudido a las manifestaciones: Jennifer Lawrence, Rami Malek, Eva Longoria, Sean Astin, Kevin Bacon o Meryl Streep.

Algunos han sido tajantes, como Susan Sarandon: “estoy aquí contra la codicia que los estudios han demostrado, pone muy difícil la vida de mucha gente”, dijo a los medios durante una de las marchas, manifestándose como una más.

Esto interrumpe los rodajes de las series y películas que sí disponían de sus guiones, y además paraliza eventos promocionales como premieres y entrevistas, lo que hace que se vean afectadas también películas ya listas para su inminente estreno, como “Barbie” u “Oppenheimer”.

Un vaquero casi desnudo se manifiesta frente a la oficina de Paramount en Times Square en Nueva York, Nueva York, el pasado 14 de julio. EFE/EPA/SARAH YENESEL

SERIES Y PELÍCULAS AFECTADAS.

Una huelga conjunta entre guionistas y actores no se daba desde 1960, ya que desde entonces las han tenido por separado. De hecho, los actores no se ponían en huelga desde los años 80, aunque los guionistas sí lo hicieron, por ejemplo, en 2007.

Como consecuencia de esto, hay varias series que van a verse afectadas y cuyas próximas temporadas van a ver pospuestas, algunas por falta de guion y otras por el paro de sus intérpretes. A continuación, algunos títulos.

“Abbott Elementary” (temporada 3, ABC), “American Dad” (temporada 20, TBS), “American Horror Story: Delicate” (FX), “Andor” (temporada 2, Disney+), “Bad Sisters” (temporada 2, Apple TV+) “Big Mouth” (temporada 8, Netflix), “Cobra Kai”, (temporada 6, Netflix), “Daredevil: Born Again” (Disney+).

“Evil” (temporada, Paramount+), “Family Guy” (temporada 22, Fox), “House of the Dragon” (temporada 2, HBO), “Hacks” (temporada 3, HBO), “Industry” (temporada 3, HBO) “Loot” (temporada 2, Apple TV+), “Severance” (Apple TV+), “Stranger Things” (temporada, Netflix),

“The Last of Us” (temporada 2, HBO), “The Lord of the Rings: The Rings of Power” (temporada 2, Amazon Prime Video), “The Mandalorian” (temporada 4, Disney+), “Yellowjackets” (temporada 3, Showtime).

Además, la huelga también afecta a proyectos que estaban por empezar, como la esperada secuela de “Bettlejuice” de Tim Burton y la de “Gladiator”, la serie de “The day of the Jackal” que iba a protagonizar Eddie Redmayne.

Otros estrenos en peligro serían “A Haunting In Venice” “Deadpool 3”, “Haunted Mansion”, “Teenage Mutant Ninja Turtles” o “Wicked”. Incluso la nueva película de “Blade”, de Marvel Studios, ha visto paralizada su preproducción.

En definitiva, todavía está por ver cuánto durará esta situación y si habrá algún acuerdo, pero, por el momento, prepárense por si acaso su serie favorita no estrena temporada y deben conformarse con las reposiciones y películas de antaño.