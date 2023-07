Directores de colegios municipales de Rancagua participan en Taller de Prevención del Suicidio

El arte de la magia es parte de la vida diaria de Sebastián Carmona (Mago Balbontini) desde hace más de 25 años, cuando comenzó su experiencia con la magia y el ilusionismo. Y hasta hoy no para. En su calidad de actor y mago profesional de tiempo completo, destaca su labor y su permanente innovación, no solo en eventos tradicionales de diversa índole, públicos o privados, sino también por llevar su magia a todo tipo de lugares, e incorporarla a los deportes más extremos y a las técnicas circenses, con ilusionismo de alto impacto y un particular humor.

Discípulo de la Academia de Fernando Larraín (Mago Larraín), el Mago Balbontini ha llevado su magia exitosa desde el norte de Chile hasta la Patagonia, y a escenarios de casinos y hoteles en destinos turísticos de nivel mundial en el norte, centro y Sudamérica.

Hasta hoy se dedica a llevar la magia y el ilusionismo a diversos eventos públicos y privados, celebraciones de todo tipo como cumpleaños o matrimonios, y en jornadas laborales y capacitaciones empresariales. Asimismo, su habilidad y profesionalismo lo llevó a aparecer en la publicidad de reconocidas marcas como MAC de Apple. Hasta ahora su magia ha sido difundida a través de distintas producciones audiovisuales, que han sido virales en redes sociales y hecho noticia en medios de comunicación nacionales y extranjeros.

MAGIA CON SENTIDO

Para Sebastián Carmona la magia es muy transversal porque además le ha permitido hacer muchas cosas. “Me dedico a esto en el 100% de mi vida y de distintas maneras, trabajo en colegios, con niños, siempre con algún valor agregado ya sea en temas como convivencia escolar, alimentación saludable, etc. Ya no solo es por entretención, sino que con el sello de Balbontini, doy un mensaje extra con valores, empatía, solidaridad, entre otros aspectos. También trabajo mucho con empresas donde utilizamos su slogan, algún tema o ítem importante que allí quieran destacar, como por ejemplo la seguridad, y lo hacemos a través de la magia. De eso se trata, de hacer magia con sentido, educar con la magia, con ella se cautiva y es más fácil así transmitir cualquier mensaje”, explica.

“Todos tenemos la capacidad de creer en algo y la magia necesita que creamos en ella porque nos traslada a un momento de nuestra infancia, nos lleva a despertar ese niño interior que tenemos y que despierta con ella”, según nos comenta el Mago Balbontini. “El público más estricto son los niños, pero también los grandes. Las expresiones del público son muy gratificantes porque uno ve cómo estás ilusionando y haciendo bien tu trabajo”.

En su quehacer profesional, el Mago Balbontini realiza juegos de magia a través de diversos métodos, como es la magia de cerca (close up) cuando realizar su trabajo a pocos centímetros del espectador, que vendría a ser la forma de hacer magia más sorprendente para el público. Esta modalidad la presentó en la pantalla grande en la última película de Alejandro Jodorowsky, llamada «Poesía sin fin” (2016) lo que para él significó un verdadero hito en su carrera.

LO QUE VIENE

El Mago Balbontini puede realizar su show frente a una gran cantidad de público, en grandes espacios, medianos o también en presentaciones más privadas e íntimas, como lo son las bodas o los cumpleaños. En este mes de agosto, se celebra el Día del Niño en Chile por lo que este artista tiene mucho de lo suyo que mostrar al público más fiel: los niños y niñas. Cabe mencionar que estará durante los domingos de agosto (Mes del Niño) en el Restaurant Entre Ríos en Rengo, entre las 14:00 y 16:00 horas.

Hoy Sebastián Carmona, de la mano del Mago Balbontini, y la agrupación local “Sembrando Magia” (www.sembrandomagia.cl) están realizando diversos trabajos y proyectos con temas basados por ejemplo en la inclusión y la convivencia escolar, sumado a otros proyectos que muy pronto darán a conocer. Además, fue invitado a participar durante los primeros días de septiembre a “Infanti Magia 2023”, un encuentro de artistas mágicos infantiles a desarrollarse en San Rafael, Argentina.

#CONTACTO

+56 9 6416 6166

contacto@magobalbontini.cl

Facebook: /magobalbontini

IG: @mago_balbontini

Canal de Youtube: Mago Balbontini