Dos pichileminos cuenta cómo viven la previa de su participación en los Panamericanos 2023

Menos de tres meses restan para el desarrollo de los Juegos Panamericanos 2023 y en Pichilemu, los dueños de casa tienen claro que el jugar de local puede ser una ventaja de cara a la competencia.

Conocen el lugar, saben cómo es correr en las frías aguas de Punta de Lobos, y por eso se tienen fe de cara a lo que viene.

El Rancagüino dialogó con dos de los surfistas nacionales que representarán a Chile en Santiago 2023. Jessica Anderson y Rafael Cortés hablaron sobre esta histórica participación y el cómo viven la previa de estos Panamericanos.

ASÍ LO VIVEN

Para Jessica serán sus segundos Juegos. En Lima, rosó una medalla y como dijo, quedó picada.

“Esta va a ser mi segunda participación en un Panamericano olímpico, tuve la oportunidad de clasificar a Lima en 2019, culminé quinta y quedé picada, tengo muchas ganas de ganar esa medalla. Llevo toda una vida viviendo el surf y creo que llegó el momento de demostrar el porqué uno se ha sacrificado todos estos años”.

La deportista, comentó también que “jugar de local es una gran ventaja, creo que es demasiado bueno que sea en la ola donde uno ha practicado durante toda su vida, así que tenemos esa ventaja sobre los demás. El agua es fría y en Punta de Lobos la ola cambia bastante”.

Respecto a la competencia, argumentó que “las chicas que vienen son las mejores que hay, surfean muy bien, así que la competencia será durísima. Voy con toda la fe, mi meta es ganar este campeonato y por eso estamos entrenando para eso. Ojalá llevarse el oro y que se quede en casa”.

Sobre su preparación, añadió que “estoy trabajando con psicólogo deportivo, con dos kinesiólogos, con una quiropráctica. Estoy entrenando en el centro deportivo Pura Vida y también entrenando con Kinesurf todo lo que es físico y haciendo simulaciones de competencias. Hay un buen equipo de trabajo y creo que se va lograr algo bonito”.

Por su parte, para Rafael es la hora del debut. Serán sus primeros juegos y sabe que debe estar tranquilo para poder destacar en el certamen. “Me estoy preparando de la mejor forma, entrenando mucho y más que nada hay que estar tranquilos porque estamos como dueños de casa, eso nos favorece”.

Además, sentenció que “hay que estar bien consciente de lo que uno es capaz” y que también hay que saber que el mar también juega. “A veces te puede favorecer y otras veces no, el mar es así. Uno tiene 20 minutos para demostrar lo que sabes, pero a veces en esos 20 minutos no llega la oportunidad, entonces, me siento bien conectado con el mar y sobre todo estando acá en la casa. Las olas son energía y hay que estar bien con ella para que llegue”.

Así mismo, apuntó que el estar compitiendo en casa, será fundamental. “Para nosotros, los surfistas, este es el mejor lugar de Chile. Acá están las mejores olas, el mar tiene fuerza y en otros países no es así. Estamos favorecidos con eso, al igual que el frío, porque otros competidores no están acostumbrados a ponerse traje y a sentir el frío de acá”.

EL LABO B

En octubre, Pichilemu se revolucionará. Quizás estará lleno como en verano, pues las reservas hoteleras para la fecha de los Juegos están agotándose rápidamente.

Esto último, indicó Jessica Anderson, es valorable. “Va a entrar mucho dinero acá, ayudará a la gente local y es importante que este evento sea aquí, habrá un antes y un después de este Panamericano”, planteó.

Pero, no todo será color de rosa, pues se estima que habrá mucha congestión en la ruta que une el centro de la comuna con Punta de Lobos. “Es el lado B de eso, uno no está acostumbrado a los tacos, a que haya mucha gente. Al final siempre está lleno de gente en el agua”, puntualizó Rafael Cortés.

Finalmente, el deportista, sostuvo que “uno tiene que estar ahí más temprano que todos para no quedar en el taco (ríe)”.

El surf de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 se desarrollarán entre el martes 24 al lunes 30 de octubre próximo.