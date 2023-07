Encuentro Intercultural organizado por la Agrupación Newel Tu Zomo y el Departamento de Cultura y Turismo

La mañana de este lunes el Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomín, informó de un evento sísmico por estallido de roca en el Nuevo Nivel Mina de El Teniente.

El rodado de rocas y metal que se dio durante la madrugada, fue provocado por un movimiento telúrico que generó un gran estallido de roca al interior del nuevo nivel mina Andes Norte, en División El Teniente.

Según el relato de un testigo de la explosión, éste se sintió como “un gran terremoto” y el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile catalogó el movimiento que se dio a las 4:24 horas, como un sismo de 3.9 de intensidad, a 37 km al noreste de Rancagua y una profundidad de 7 kilómetros.

Por este hecho, los más de mil trabajadores que se encontraban en el lugar, en su desesperación comenzaron a evacuar, algunos caminando, otros corriendo, pero el común denominador de ellos era el miedo que ocurriera un evento mayor, indicó el dirigente de los trabajadores contratistas, Luis Núñez.

En este contexto, Codelco División El Teniente informó que “siendo las 04:24 horas de hoy (lunes) se registró un evento sísmico relevante en el subnivel de ventilación del proyecto Andes Norte de este centro de trabajo. De inmediato se activaron los protocolos de emergencia y se aisló el sector, evacuando a las personas que trabajan en el área. También se avisó a la autoridad competente”, informó la estatal.

Desde Codelco agregaron que “12 trabajadores fueron evaluados en los centros de salud de la división, sin constatar lesiones de gravedad. Producto del evento sísmico, se registraron daños en algunos accesos a sectores de trabajo, quedando aislado un trabajador de la empresa Zublin, el que posteriormente fue evacuado del lugar, sin lesiones”. Se trataba de un palero que pasadas las 08:45 horas fue llevado hacia un lugar seguro.

En tanto, el equipo regional de Sernageomin llegó hasta las faenas “para iniciar una investigación”.

“HOY HAY QUE VER CÓMO LA MINA NO AGUANTÓ UN TEMBLOR 3.9”

Preocupado por la situación se encuentra el Presidente de la Confederación Obrera de Chile y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores Contratistas (CNTC), Luis Núñez “en la madrugada nos avisan que hubo un sismo con epicentro cerca de Rancagua. Nos informaron que estaban sacando trabajadores lesionados leves con torceduras o golpes, por el susto del evento, por correr, porque había que salir. El atrapado de Zublin ya lo sacaron”. Indicó que para la evacuación “las empresas que trabajan en ese sector cuentan con alrededor de 1.200 trabajadores”.

No obstante, el dirigente contratista fue más allá y expuso “Hoy hay que ver de lleno cómo la mina no aguantó un temblor 3.9”, añadiendo que “Cuando hay sismicidad o ‘sentada de cerro’ como comúnmente se le conoce, efectivamente son los niveles dañados, porque esto parte del Teniente Sub 6-7 y afecta al Nuevo Nivel Mina; y cuando suceden estas ‘sentadas’, donde el cerro se ‘hecha’, vienen las caídas de roca, que conocemos como explosión de rocas que comienzan a caer”.

Núñez indicó que un evento como éste “es poco común y no se daba desde el 2009, porque Codelco trabaja con un sistema de sismología que es muy preciso, que va midiendo cómo se mueve el cerro; pero esta medición no se pudo llevar a cabo porque no fue el cerro el que se movió, sino las capas del subsuelo que afirma la montaña. Ha habido explosiones de rocas pero controladas, porque la tecnología que maneja Codelco es tan precisa que anuncian dónde va a ser el movimiento y se toman las precauciones, se evacua antes que pase; pero como esto fue un evento natural y en tierra, fue inesperado para todos”.

El presidente de la CNTC añadió “Nuestra preocupación es el diseño que está ocupando hoy Codelco. El 27F tuvimos una sismología de 7.7 grados y no tuvimos este daño. Entonces queremos saber qué está pasando con el diseño que se está construyendo, por lo que hace tres meses estamos pidiendo subir con nuestros equipos de profesionales y con Codelco para ver en terreno cómo se está trabajando tanto en las posturas y con el sistema de sismología, porque tenemos dudas del diseño del trabajo”.

El dirigente finalizó diciendo “Gracias a Dios esta explosión no afectó tanto a los trabajadores, no cayeron planchones o cosas por el estilo y no tenemos que lamentar fatales, porque estas proyecciones de roca por la asentada que hubo, los pilares fueron los más dañados, ya que son ellos los que sostienen el peso”.