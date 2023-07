Gran éxito en el final del Festival de la Voz Coinco 2023, “Una Voz para el Invierno”

La motocicleta ha sido reconocida por expertos como un medio sostenible, económico de comprar y mantener, eficiente para sortear con éxito el tráfico de las ciudades y una excelente herramienta de trabajo. Estas características han hecho que se convierta en una opción popular para desplazarse a nivel mundial y en Chile, desde la pandemia, cada día gana más adeptos.

Así lo demuestran las cifras de la Asociación Nacional de Importadores Motocicletas (ANIM) que hablan del crecimiento de las dos ruedas en el país. Su último estudio informó la comercialización de enero a junio de 15.508 nuevas motocicletas y de estas 90 % corresponden a unidades urbanas. En el desglose semestral, 13.882 unidades responden a modelos de calle, mientras que 1.071 son las denominadas de competición y 555 cuadriciclos todo terreno (ATV+UTV). En cuanto al total de unidades comercializadas en términos geográficos, el 58 % se sitúan en la Región Metropolitana, seguido por un 10 % en Valparaíso, Coquimbo con 6 %, 6 % Biobío, un 5 % en Maule y O’Higgins 3 %, entre los principales.

Conscientes del parque de motocicletas actual y ante el aumento del número de motos que circulan “sin reglas” en el país, la ANIM comparte una serie de recomendaciones para estar al día y evitar multas o retiros de circulación.

DOCUMENTOS AL DÍA

En Chile se necesita contar, con la licencia de conductor Clase C, para manejar una motocicleta, documento obligatorio establecido por la Ley de Tránsito. En relación con la licencia clase C, se informó recientemente la aprobación de la extensión parcializada de ésta, que permitirá, la prórroga por dos años, contados desde la fecha de vencimiento consignada en el documento, de la vigencia de las licencias cuyo control se debiese realizar el año 2022 y de un año, de la vigencia de los documentos cuyo control debiese realizarse durante los años 2023 y 2024.

No contar con dicho documento puede significar una multa y la posibilidad de que Carabineros retire la motocicleta de circulación. Además de la licencia Clase C, el conductor debe llevar siempre la siguiente documentación. El no contar con cualquiera de ellos arriesga una infracción que, en caso de ser gravísima, conlleva una multa desde 1,5 hasta 3 Unidad Tributaria Mensual (entre $93.675 y $187.350, aproximadamente).

-Seguro Obligatorio de Accidentes Personales: El SOAP debe ser adquirido anualmente por todo propietario, hasta el 31 de marzo del año respectivo.

–Permiso de Circulación: Para su renovación se necesita la revisión técnica vigente o el certificado de homologación; el SOAP vigente, y el padrón del vehículo. Este documento se puede renovar solo si la persona no cuenta con multas impagas.

-Patente: En el caso de las motocicletas nuevas empezó a operar la Ley Patente Cero Días y que implica que las comercializadoras deberán instalar la placa patente de la motocicleta antes de hacer la entrega del vehículo al cliente. La ANIM refuerza que es de responsabilidad del comprador realizar la solicitud de inscripción para así obtener la placa patente para que la concesionaria la instale al momento de la venta.

–Certificado de revisión técnica. Se obtiene en las Plantas de Revisión Técnica. Si la motocicleta es nueva se debe revisar la duración del certificado de homologación, que tiene un plazo de hasta 3 años y reemplaza al Certificado anterior

-Padrón: se obtiene una vez adquirida la motocicleta nueva. (Fuente: ANIM)