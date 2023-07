Más de 300 privados de libertad del CP de Rancagua participaron en Servicio de Acción de Gracias

En la Plaza de los Héroes de la ciudad, se dieron cita las seremis del Trabajo y Previsión Social, Doris Rodríguez; la seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Flavia González; la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Constanza Valencia y la directora regional (s) de Sence O’Higgins, Marcela Contreras, para dar a conocer los avances de meses de trabajo y coordinación en el marco del convenio de colaboración suscrito entre el servicio y la Subsecretaría de Transportes para abordar el déficit de conductores profesionales en la región.

De esta manera y junto a Wilson Rivas, gerente general de Buses Expreso Rancagua; se dio cuenta del exitoso proceso de capacitación y colocación laboral de las conductoras Jéssica Galaz y Carolina Tobar quienes, sumadas José Cornejo, se transformaron en los tres nuevos choferes profesionales, que aceptaron el desafío de aprender nuevas competencias y lograron de manera exitosa un trabajo en un rubro exigente, pero bien remunerado.

Al respecto, la seremi de Transportes y Telecomunicaciones Flavia González, explicó que “esta mesa de trabajo que partió a principios de año tenía el desafío de poder insertar laboralmente a mujeres en el rubro del transporte y es importante relevar que hoy las empresas están respondiendo a este llamado a la inserción femenina, tenemos el caso de la empresa de Wilson Rivas y quiero aprovechar la instancia de hacer el llamado a participar de este tipo de programas capacitación, postular y llegar a término, cosa que hoy queremos celebrar y destacar”.

Por su parte, la seremi del Trabajo y Previsión Social Doris Rodríguez, argumentó que “estamos muy contentos de transmitir esta noticia para la región, estamos entregando más y mejores herramientas a través de Sence, particularmente a mujeres y hombres para que puedan insertarse en el mercado laboral con salarios más dignos y mucho más justos de manera conjunta con la empresa privada, algo muy relevante que hoy queremos celebrar”.

Cabe recordar que el convenio de colaboración, contó con el apoyo del Observatorio Laboral, donde se identificó que la escasez de conductores de buses en la región -la cual tiene a varias empresas con flotas subutilizadas, y por consiguiente mantiene a la región con un déficit en servicios de transporte público- abre una oportunidad importante para jóvenes y mujeres que se encuentren en busca de empleo, quienes podrían aspirar a ingresos que doblan o hasta triplican el sueldo mínimo.

Por esta razón, la seremi de la Mujer y Equidad de Género Constanza Valencia, aseguró que “hoy estamos muy contentas porque estamos celebrando la inserción laboral de mujeres y como gobierno es uno de los ejes principales del Ministerio de la Mujer, transversalizar el enfoque de género que todas las instituciones incorporen la perspectiva de género y no solo significa fomentar la economía de las mujeres, como hoy tenemos el caso de Jéssica y Carolina, sino que también, entregar trabajo digno y justo”.

Finalmente, la directora regional (s) de Sence O’Higgins, Marcela Contreras, puntualizó que “este trabajo tiene que ver con un esfuerzo técnico importante, que llevó de la mano y se aseguró de lograr el contacto directo Carolina, Jéssica y José con esta empresa que tiene una tremenda mirada de responsabilidad y empatía respecto a personas que tienen a su cuidado a menores u otras responsabilidades. Sólo queda dar las gracias a Wilson, ya que sin ellos tampoco hubiese sido posible este logro, siempre nos abrieron las puertas y están a la vista los resultados. Espero que esta instancia motive y anime a que más personas se sumen a estos oficios”.

UN TESTIMONIO

“Siempre me llamó la atención manejar, pero pasó un tiempo donde me costó tomar la decisión de participar en un rubro más de hombres, pero hemos tenido buena acogida y pensé que podría ser más complicado, pero me ha cambiado la percepción porque nos han tratado súper bien. Participar de este programa fue un desafío personal, una meta personal, porque yo sé que puedo y me desafié a mí misma”, expresó Jéssica Galaz, usuaria del programa sectorial de Transportes de Sence y hoy flamante conductora de la empresa de locomoción colectiva Buses Expreso Rancagua.