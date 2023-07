Copago Cero: Un paso firme hacia la salud para todos en Chile

En entrevista con El Rancagüino, el diputado Eduardo Cornejo Lagos (UDI), manifestó su preocupación por la lentitud que, a su juicio, se ha manifestado en la entrega de ayuda para los afectados por las inundaciones de hace un mes atrás.

El parlamentario recordó que, por ejemplo, en San Fernando, “recibimos la visita de autoridades de Gobierno que hicieron algunos compromisos de ayuda para las familias afectadas”, y que “muchos de los compromisos que allí se señalaron, lamentablemente, no se cumplieron”. En aquella ocasión, estuvo en la capital colchagüina el ministro Giorgio Jackson y la ministra Camila Vallejo.

En ese sentido, recalcó que “hoy tenemos una fracción muy menor de familias que no han recibido el bono de recuperación. Se hizo entrega a la semana siguiente de las primeras tarjetas del banco de materiales, pero están bloqueadas, porque no se ha pagado por parte del SERVIU de las facturas”.

Así también, el diputado aseguró que “recién esta semana comenzó el inicio de la llegada de las viviendas de emergencia, lo que significa que hay muchas familias que están en hogar de familiares y un número menor aún en albergues”.

Al respecto, comentó también que “le hemos estado poniendo la presión necesaria a las autoridades de gobierno para que, con el sentido de urgencia que esta situación lo amerita, puedan ir agilizando los procesos”.

Junto con ello, lamentó que la ministra de Obras Públicas, Jessica López, no viajara también a Colchagua en reciente visita a la región. “O no le alcanzó el tiempo, o sus asesores no le indicaron que en el río Tinguiririca tuvimos problemas importantes y se necesita, con urgencia, que se puedan destinar los recursos para las obras que permitan recuperar las defensas fluviales, porque si tenemos un evento climático de similares características, nuevamente habrá inundaciones”.

Eduardo Cornejo, también, habló respecto a los problemas que vive el mundo agrícola de la región justamente a raíz de ese violento temporal. “Tenemos una capacidad productiva en el ámbito agrícola que está afectada. Hay que desarrollar procesos que permitan rehabilitar los terrenos, infraestructura afectada como galpones, maquinaria agrícola”, mencionó.

Es más, alertó que “esas actividades productivas constituyen el único ingreso para estas familias y muchas actividades proveen de alimento a la región y también a la zona Metropolitana”, y que, “a más tardar, el 15 de agosto, toda la infraestructura de riego, me refiero a los canales, tiene que estar habilitada”.