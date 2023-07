HORÓSCOPO DEL JUEVES 27 DE JULIO.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Estarás especialmente dedicado a tu trabajo con tesón, fuerza de voluntad y sobre todo mucha inteligencia. Ocuparás el papel de cabeza de familia cuando no te corresponde y ello provocará el rechazo de los que dejas por debajo de ti.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Mala jornada para todo lo relacionado con la burocracia, no verás el momento de desprenderte de ese montón de papeles que rondan por tu mesa y donde siempre falta alguna cosa. Tal vez deberías dejar algo en manos de un gestor.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Los nervios pueden ser un enemigo para tu salud, nadie está tan pendiente de tu trabajo como crees… ¡trata de relajarte! El ejercicio te ayudará a bajar ese peso que te sobra.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Tu honestidad te va a sacar de un apuro laboral. Te van a someter a un interrogatorio debido a algo que ha pasado en le empresa, y el decir toda la verdad te ayudará más de lo que parece.

LEO (23 julio-22 agosto).

Esta temporada te proporcionará las condiciones necesarias para iniciar un proceso de renovación interior que acabe por influir positivamente en los aspectos de tu vida que menos te gustan. No lo dejes para más adelante.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

De pronto te han surgido dudas de tus sentimientos hacia la persona con la que compartes tu vida. Has encontrado a otra persona que racionalmente crees que encaja más en tu vida, pero te asusta precipitarte.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Los celos podrían volver a poner encima de la mesa las dudas que planean sobre tu relación de pareja. La desconfianza crecerá a medida que la imaginación te domina y te dibuja un mundo irreal, en el que no sales precisamente beneficiado.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Tu economía te permitirá adquirir lo necesario a buenos precios o con alguna ventaja, pero puedes pasar algunos días con dificultades por falta de liquidez debido a gastos extraordinarios. Serás invitado a lugares tranquilos donde el amor estará cercano.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Tenderás a satisfacer los deseos de tus familiares más cercanos con tal de que no se lleven un disgusto. Te sentirás más tranquilo si complaces a los que te rodean que si creas conflicto entre ellos.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Tu pareja parece estar buscando una nueva dimensión en su vida y las relaciones ahora son realmente gratas; puedes aprovechar este buen momento para ampliar tus relaciones sociales, aunque para ello debas superar algunos problemas de celos.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

El malestar físico general, acompañado de dolor de cabeza, te fastidiará buena parte del día. Si has descansado bien y no tienes motivos aparentes para estas molestias, seguramente tendrás que pensar que tu subconsciente te envía señales para no hacer determinada cosa.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Estás en un momento de tu vida en el que necesitas buscar nuevas aficiones, por lo que no debes despreciar nada de lo que te propongan. Tratarás de combinar el trabajo con el placer para disfrutar más de ambas cosas.