O’Higgins buscará romper la mala racha y volver a festejar una victoria en casa

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Hoy puedes ser el centro de atención en tu ámbito más personal, tal vez te espera una sorpresa en casa o simplemente la familia ha pensado en ti para que lleves algún asunto doméstico. En cualquier caso, notarás el aprecio de la gente a tu alrededor.



TAURO (21 abril – 20 mayo).

Recordarás este día por algo muy especial que va a pasarte en el terreno amoroso; si no tienes pareja, puede que la encuentres hoy. Los ancianos tendrán una recaída de la que les va a costar salir algunos días.



GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Es el mejor momento para emprender proyectos de tipo creativo. Evita quebrarte la cabeza pensando en el dinero, encontrarás quien lo ponga con gusto. Solo preocúpate de mantener la mente fresca para conectar bien contigo mismo y con lo demás.



CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Sería conveniente que te replantearas tu situación laboral, ya que tu situación económica no es muy boyante y es necesario más que nunca una cierta estabilidad económica. Posibilidad de consolidar una relación amorosa, hasta ahora dudosa.



LEO (23 julio-22 agosto).

Deja que la imaginación vuele por ese mundo que de vez en cuando te inventas para sentirte mejor. Cuéntale tus fantasías a la persona que esté más cerca de ti en estos momentos y si puedes escribe lo que se te pase por la cabeza.



VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Es probable que hoy te reprochen tu falta de atención para con algún amigo común. Si te interesa la crítica, echa la vista atrás y puede que reconozcas tus fallos en estos últimos días, sin ir más lejos. Tendrías que estar más pendiente de quién te quiere.



LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Hoy debes afrontar un reto personal: tendrás que tomar una decisión sin pedir ningún consejo… ánimo, seguro que en el futuro lo agradecerás. Realiza actividades que concentren tu mente.



ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Sueles centrarte en captar el concepto general de las cosas, pero tienes que intentar fijarte más en los detalles. A tu pareja estos le parecen muy importantes y echa de menos que tú los tengas en cuenta. Tendrás un día activo y deportista.



SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Hoy te arrepientes de no haber sido más comprensivo con tu pareja, pero no te preocupes, porque ella sí que lo va a ser contigo. En el terreno laboral debes vigilar el comportamiento de los que te rodean, alguien te desea mal y no va a parar hasta conseguirlo.



CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Reflexionarás acerca de cómo te implicabas en el trabajo antes y cómo lo haces ahora, sobre si tanto esfuerzo merece la pena, sobre todo porque estás tomando responsabilidades que te restar tiempo para tu vida privada.



ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Si tienes pareja vas a discutir fuertemente con ella y si no la tienes el protagonista puede que sea alguien de la familia, el caso es que necesitarás exteriorizar algunas tensiones que guardas más tiempo del debido, pero no te equivoques de persona.



PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

La lectura, la comunicación con sus amigos y familiares socios te será de muy buen provecho y te procurará cierta tranquilidad que tu espíritu necesita. Si estás de vacaciones, aprovecharás doblemente estos momentos de gran intensidad