O’Higgins vs Ñublense EN VIVO, Primera A 2023 fecha 19: relato MINUTO A MINUTO

“El sonido fue inexplicable y la pala se levantó para todos lados”, dice Manuel Reyes, operador de un cargador frontal de la empresa Züblin, para relatar lo que vivió a las 04:24 horas del martes 25 de julio cuando, a causa de un evento sísmico en el subnivel de ventilación del proyecto Andes Norte (ex Nuevo Nivel Mina), quedó aislado y luego fue rescatado por la Brigada de Emergencias de la Gerencia de Minas de Codelco División El Teniente.

“Empecé a tratar de salir del lugar y no se veía nada. Comencé a usar la pala, pero me encontré con un bloque y me acordé de la chimenea. La fui a revisar y vi que la tenía libre. Empecé a llamar por la radio y me dijeron que me quedara arriba de la pala y que me vendrían a buscar, así que me quedé tranquilo. Esperé cerca de cuatro horas hasta que llegó la brigada de rescate. Fue emocionante salir”, cuenta Reyes.

“Los protocolos funcionaron porque los rescatistas tenían todo clarito, dónde estaba la chimenea, qué iban a hacer y cómo sacarme. Y también tenían un plan B y C. Tenían todo organizado para sacarme”, agregó el operador, que participó en un encuentro encabezado por el gerente general de El Teniente, Andrés Music, en el que se buscaron aprendizajes de la situación ocurrida el día anterior.

Iván Silva Pozas, jefe de la Brigada de Rescate, detalla que al recibir el llamado de alarma , “de inmediato aplicamos el protocolo de activación y nos constituimos en el puesto de comando para evaluar junto con personal de Züblin y la Vicepresidencia de Proyectos las acciones a realizar. Hace poco habíamos hecho un simulacro de caída a pique donde aplicamos la misma técnica de trípode y rescate con cuerdas que se implementó ahora y que permitió que Julio Romero, uno de los 7 brigadistas que actuaron, bajara a buscar a Manuel Reyes. El entrenamiento que realizamos los 76 integrantes de la brigada fue fundamental en esta misión”.

De los 13 trabajadores evaluados tras la evacuación en los centros médicos de la División, nueve resultaron ilesos y los restantes solo con lesiones menos leves. Todos se encuentran en condiciones de retomar sus labores habituales y cuentan con el apoyo de sus respectivas empresas mandantes en caso de requerirlo.

Gran evento sísmico

El gerente de operaciones de El Teniente, Claudio Sougarret, explica que “el evento con magnitud 3.9 fue uno de los eventos sísmicos más relevantes que ha habido en la División. Dentro de los aprendizajes es importante relevar cómo se desarrollaron los protocolos de emergencia: sirvieron los simulacros, las capacitaciones, las competencias y la experiencia de los trabajadores y trabajadoras. Eso hay que seguir potenciándolo y mejorándolo para estar preparados frente a cualquier evento”.

“Hay que valorar el trabajo en equipo, la rapidez de acción de la Brigada de Emergencia y el liderazgo e involucramiento de los trabajadores que permitió que estemos orgullosos de que ninguno de ellos sufriera consecuencias que lamentar. Además, fueron fundamentales los niveles de fortificación y refuerzo que se utilizan en las galerías y que permitieron que independiente de que el evento sísmico ocurrió muy cerca de las labores, pudiésemos contar con una chimenea habilitada para evacuar a Manuel”, agregó Marcelo Vargas, gerente de Proyectos Mineros de la Vicepresidencia de Proyectos de Codelco.

Maximiliano González, gerente de Seguridad y Salud Operacional de El Teniente, explicó que “uno de los pilares fundamentales de la gestión de seguridad en El Teniente tiene que ver con el aprendizaje y por eso nos reunimos todos a analizar lo que sucedió y destacar las cosas positivas que nos permitan ir mejorando los procesos para cumplir con nuestro principal valor que tiene que ver con la vida y seguridad de las personas”.