La ansiedad y el estrés en la vida cotidiana.

La vida diaria, en si, tiene un grado de estrés como de ansiedad, que provoca la sensación de activación, de incomodidad y te invita a levantarte y ser inquieto, buscando “algo que hacer”, desde la ansiedad, inquietud o afán. Si lo vemos desde una perspectiva más depresiva, las personas no presentan volición o voluntad para activarse, sino que más bien, disfrutan el espacio de quietud en donde están, sin presentar signos de conectarse con la rutina, en donde se desarrolla una depresión mayor, considerado un trastorno mental, donde la persona que lo padece presenta una tristeza profunda y pérdida de interés, más un amplio abanico de síntomas cognitivos, conductuales y sociales. Es decir, si podemos tener buen humor, de levantarnos con la actitud de conversar y de saludar, de interactuar, pero sin ánimo, sin hacer cosas prosociales, como tomar una ducha por la mañana, sin tomar desayuno o limpiar y ordenar, o al revés, tener buen ánimo, haciendo nuestras obligaciones de la vida diaria, pero en silencio, sin un humor que facilite la interacción y comunicación interpersonal o mixto.

¿Cómo afecta el cambio de estación al estado de ánimo?.

Cuando se presenta la época de transición climática otoño -invierno o de primavera-verano, estos ciclos podrían provocar una sensación de no desear hacer nada, sino que solo estar en tu habitación o casa, produciendo un bloqueo mental superado por los cambios y de igual manera, podrías sentir la fuerza de activarnos socialmente con fuerza de vida y aparecen ideas de culpabilidad de que no podrás interactuar de buena forma. El hecho de asistir a reuniones sociales, podría ser una buena opción de personas con quien poder conversar y te preguntarán sobre temas que quizás no logres responder (una sensación de autoeficacia negativa – infructuosa), o también, un grado de ansiedad (sensación de miedo, temor e inquietud), entonces, uno evita la interacción social, ya que en lugar de beneficiarse, más bien se ha complicado.

¿Podríamos estar sufriendo de Trastorno Afectivo Estacional?.

Si revisamos el diagnóstico de “Trastorno afectivo estacional”, evidenciamos que los síntomas tratan de poseer características depresivas, que se presentan principalmente en Clima asociado a la estación de Otoño-Invierno, donde no hay una gran presencia de luz solar en gran parte del año, provocando en las personas el retraimiento social, una sensación de desesperanza del futuro, de desencanto (anhedonia) de participar en algunas actividades que parecían ser placenteras.

De acuerdo a los datos entregados por la Superintendencia de Seguridad Social SUSESO, el 67% de los diagnósticos de enfermedades profesionales en Chile, corresponden a diagnósticos en el área de Salud Mental. Si lo vemos en una cifra en población general, el 21% de los chilenos, ha manifestado presentar un sentimiento de soledad.

¿Qué podemos hacer por la salud mental?

Necesitamos tomar una conciencia de poder facilitar el acceso a la Salud Mental y también, educar a nuestros padres e hijos, sobre la importancia de asistir o incentivar una cultura asociada a la salud mental. En muchas familias y en el consciente colectivo, principalmente en tiempos pasados, existía un prejuicio asociado a la salud mental, que en la jerga popular se creía que “los psicólogos o psiquiatras son para los que están locos”. Contrario a estas creencias, necesitamos aumentar la importancia y necesidad de valorar el trabajo psico educacional en habilidades sociales, inteligencia emocional, en el de mentalizar para conectar con nuestros hijos, que nos observan como modelos a imitar, conectar para formar futuros adultos que se sintieron escuchados, validados, leídos, y que ellos logren sentirse amados; que no tengan miedo a expresar lo que sienten, sobre la base que el ser humano debe aprender a conocer qué “dolor”, “pena-tristeza-miedo-rabia o alegría” y que se siente con ello; o si hay “dolor o pena” que no pasa, se debe acudir y pedir ayuda, o es más, aceptar la ayuda.

Si nosotros, como personas adultas, nos dedicamos a ayudar a conocer y esclarecer qué sienten nuestros hijos (poner atención a su queja biológica o emocional), podríamos asegurar en tener “mejores futuros adultos” que lean a los demás y se activen en ayudar, pero también, en ayudarse y aceptar la ayuda.

Vivimos en una era, de la “super motivación” y que, si duele, es porque está bien ya que el dolor es el “mejor profesor” (es lo que erradamente se cree) pero cuando provocamos dolor o nos provocamos dolor, no estamos aprendiendo de una forma constructiva, sino que de manera destructiva. Esta reflexión sería lo mismo que vender hielo en la Antártida, negocio quizá casi insostenible; o el de vender agua embotellada helada, en un clima más bien de baja temperatura. Insistir en hacer algo, sabiendo que no obtendremos buenos resultados, será un pérdida de energía y habrá un aumento de desesperanza, como la presencia de estrés mal afrontado, inclusive, cristalizados en cuadros clínicos mixtos de ansiedad o depresión.

¿Cuál es el camino?

La ruta, no es el camino, sino que la ruta es la forma de buscar el camino. Debemos validar el mundo de las ideas y de los sentimientos, leyéndonos a través de la conducta y comportamiento, el de nuestra mentalidad y desarrollar procesos de Metanoia, el del cambio de mentalidad, lograr renunciar a una posición de vivir de cierta forma (Frustrados, quejosos, irritables), y como sucede en las etapas del año estacional, el árbol, las flores y las hojas, nos enseñan que “hay tiempo para ser verde, para caer a la tierra, ser parte de un proceso de abono, de perderse y de prepararse para re florecer; estamos en un constante cambio, y si necesitamos descansar, detenernos, es necesario auto mentalizarse. La hoja no se esfuerza en estar verde todo el año, ya que las condiciones climáticas no lo facilitan, y es por eso, que necesitamos saber y aceptar la ayuda, buscándola en donde debemos, lograr “dominar” o gestionar las emociones de una forma adaptativa conmigo mismo y también con los demás.

Una buena actitud es el camino.

Lo ideal, es buscar una forma de vida para estar en un estado verdadero y no bajo una actitud de queja, dolor o de frustración. Como humanos, estamos hechos en un espiral en la búsqueda del status quo, pero de manera individual no podemos, estamos en constante roce e interacción de manera social, somos parte de un engranaje, estamos compuestos por átomos, células, tejidos que forman órganos, incluso, para dar vida, se necesitan dos, por lo tanto, necesitamos conectar con los demás, vivir en un respeto dignificando nuestra vida en lo recto, buscando ese estilo interpersonal de ser espontáneo, buscando ese estado de lo puro, buscando lo agradable, todo eso que tiene buena fama, reputación, buscando las virtudes, participando en la comunión fraterna, haciendo y practicando arte (que nuestra vida sea un cuadro), pedir ayuda, dar ayuda como el de aceptar ayuda. Sin duda, no estamos hechos para vivir solos, la búsqueda de un equilibrio en este estilo de vida para lograr visualizarlos, vivimos en una era de que “yo soy el dueño de mi vida y sé lo que necesito”, favoreciendo el de no necesitar a los demás, pero esto último duele, ya que hay etapas finales de vida, donde la soledad si “duele”.

Marcelo Araya González

Psicólogo

Docente Escuela de Salud

Carrera de Téc. en Prev. y Rehabilitación de Adicciones.

IPG Rancagua.