Se mantiene Alerta Ambiental para la jornada de este domingo 30 de julio

La Delegación Presidencial de O´Higgins declara una nueva Alerta Ambiental, la decimoséptima, para la jornada de este domingo 30 de julio en el marco de la Gestión de Episodios Críticos GEC que comenzó el 1 de mayo y se extenderá hasta el 31 de agosto.

La medida implica que no se pueden encender calefactores a leña cuenten o no con certificación SEC. Solo podrán utilizarse calefactores a pellet certificados por la SEC. Junto con esto, la Seremi de Educación suspenderá las actividades físicas y deportivas al aire libre y en recintos cerrados, para la totalidad de la comunidad escolar de la zona saturada. Por otra parte, la SEREMI del Deporte y/o el Instituto Nacional de Deportes señalan que la medida en caso de alerta será la realización de actividad física de intensidad moderada, evitando esfuerzos físicos, prolongados o muy intensos. Las actividades vinculadas al Sistema Nacional de Competencias Deportivas (SNCD) se ejecutan a todo evento. Además, se establece la prohibición del funcionamiento de calderas a leña o carbón, a menos que acrediten emisiones de MP inferiores a 30 mg/m³N.

Esta alerta ambiental, la decimoséptima del año y rige en las 17 comunas que conforman la zona saturada por material particulado respirable MP 10 y MP 2,5 son: Rancagua, Graneros, Doñihue, El Olivar, Coltauco, Coinco, Quinta de Tilcoco, San Vicente, Placilla, Mostazal, Codegua, Machalí, Malloa, Rengo, Requínoa, San Fernando y Chimbarongo.

El DPR, Fabio López, indicó que “se mantendrán las fiscalizaciones para corroborar que efectivamente la comunidad haga eco de lo que exige el nuevo Plan de Descontaminación. Además, hacemos un llamado a la ciudadanía a usar sistemas de calefacción sustentables, que no contaminen, calefactores eléctricos, calefacción a pellet, gas o parafina”. Agregó, “también hay que destacar que las fiscalizaciones en el marco de la Alerta Ambiental, serán manejadas de acuerdo a la realidad de cada comuna afectada por los frentes de mal tiempo”.

La Seremi del Medio Ambiente, Giovanna Amaya, señaló por su parte que «Es fundamental que a las acciones que implementamos las autoridades, la comunidad se sume adoptando medidas de prevención para mejorar la calidad del aire en el valle central de la región. Sabemos que el uso de la leña es el causante del material particulado, el cual agrava cuadros respiratorios en grupos de riesgo. Hoy más que nunca, en el marco de la crisis sanitaria, es importante tomar conciencia en que si uso calefacción a leña no solo estoy afectando la salud de mis vecinos, sino también genero contaminación intradomiciliaria que afecta a mi familia».

Para realizar denuncias por el uso de calefactores a leña en días de episodio, se debe llamar o escribir vía whatsapp al número +56 9 89036974, de la Seremi de Salud.