“Slow Gaming”, cuando los videojuegos se juegan con calma

Un masivo conversatorio sobre la Reforma de Pensiones desarrolló el Senador Juan Luis Castro y la Seremi del Trabajo, Doris Rodríguez, en el salón O’Higgins de la Delegación Presidencial Regional en Rancagua. El espacio, en el que se hicieron presentes personas de todas las edades y rubros y adultos mayores, contó con la exposición del Subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, quien abordó la importancia de avanzar en esta materia por los pensionados de hoy y quienes lo serán mañana.

La reforma que hoy se discute, tiene como principal objetivo reconocer el esfuerzo individual y garantizar mejores pensiones por medio de un sistema mixto en el que las personas podrán optar con libertad sobre qué entidades invertirán sus ahorros previsionales.

“Hoy día, después de largos 9 meses de que se ingresó este proyecto al Congreso, estamos en una hora decisiva, aquí todas las fuerzas políticas, todos los que tienen representación parlamentaria, tenemos que tomar un camino; o estamos de una vez por todas por hacer una mejora sustancial que hoy día saque de la miseria las jubilaciones de millones de personas que no llegan a fin de mes, que no les alcanza para los medicamentos, para el transporte, para la comida, o bien vamos a tener un paso atrás en el subdesarrollo si es que no damos de verdad un esfuerzo nacional por ponernos de acuerdo”, señaló el Senador Juan Luis Castro.

Explicó que los 6 puntos que se van a agregar a la cotización y cómo se distribuyan entre lo individual y lo mixto es en lo que hay que ponerse de acuerdo. “Tenemos además que ver de qué forma le damos otro estatus al pensionado en nuestro país que se quedó atrás producto del modelo de AFP. Seguir con un modelo solo individual, rascándose con las uñas cada cual no va a mejorar las pensiones, no es un camino correcto pensar eso, lo correcto es pensar cómo socialmente con una lógica de seguridad social avanzamos en fondos que logren apalancar a aquellos que están en mayor vulnerabilidad y al mismo tiempo potenciar a aquellos que pueden colocar en su propia cuenta. No nos olvidemos que hoy día 1 de cada 3 personas que pueden cotizar, no cotizan, lo hacen porque no creen en el sistema, prefieren guardar la plata debajo del colchón o hacer una inversión”.

Destacó que para un país, en el que se vive más de 80 años, es crucial avanzar en esta reforma. “Este conversatorio a salón lleno, ha permitido en la región -gracias a la primera autoridad que se aboca desde el Ministerio del Trabajo, que es el subsecretario de Previsión Social- que estemos haciendo el esfuerzo completo para que O’Higgins esté a la cabeza de la inquietud y el interés, en una región agrícola y minera que quiere decir, también estamos presentes”.

En lo que respecta a la propuesta que contempla un sistema mixto, manifestó que esta nunca va a dejar de considerar que haya cotizaciones individuales. “El gobierno no está diciendo que los 6 puntos vayan 100% al fondo solidario, está proponiendo una fórmula integrada y está dispuesto a hacer concesiones, pero a lo que no está dispuesto el gobierno, es a mantener esta parálisis que la derecha hoy día sostiene al retirarse de la mesa, tirar el mantel, de aducir una u otra razón superflua para negarle una mejor pensión a los chilenos”.

Por su parte, el Subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, explicó que en el conversatorio se dieron a conocer los alcances que tiene el proyecto de ley que hoy se encuentra en la Cámara Baja. “Es hora de ponerse a conversar, a poder discutir cada uno de los artículos y avanzar en un acuerdo que tiene un solo propósito, que es mejorar las pensiones de los actuales pensionados y futuros pensionados”.

Dijo que han tenido espacios de conversación con dirigentes y mesas técnicas. “Lo más importante es que se ha escuchado ya una propuesta alternativa a lo que es el proyecto del gobierno, tenemos que ver cómo alcanzamos y logramos acercar posiciones, pero lo más importante es el sentido de urgencia de lograr este acuerdo. Lo que tenemos que tener como mira central es el futuro pensionado y el actual”.

En este sentido, la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Doris Rodríguez, manifestó: “Este masivo conversatorio forma parte del despliegue territorial que como Seremía del Trabajo hemos iniciado en la Región de O’Higgins, para dialogar e informar a personas mayores y trabajadores de los alcances de esta reforma hacia un sistema mixto, cuyo único objetivo es mejorar la calidad de vida de los actuales y los futuros pensionados. Y así como lo escuchamos hoy en Rancagua, hemos podido constatar en todo el territorio, el imperativo social de terminar la incertidumbre que viven miles de personas mayores y sus familias en la región, para avanzar a través de un entendimiento entre todos los sectores políticos hacia un nuevo Sistema de Pensiones, que cumpla su propósito de entregar mejores pensiones.”