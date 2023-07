Real Portales levantó la copa de segunda serie en el 58° Campeonato de Fútbol de Los Barrios

La parlamentaria por O’Higgins cues4onó que, a más de un mes de las graves inundaciones,

sólo se hayan instalado cuatro viviendas de emergencias en la región, por lo que llamó a las

autoridades a mejorar el 4empo de respuesta y ofrecer soluciones reales a los afectados.

Hasta la comuna de Coltauco llegó esta semana la diputada por la Región de O’Higgins, Natalia

Romero, para par9cipar de la comisión de Emergencias, Desastres y Bomberos de la Cámara Baja,

que por esta vez decidió sesionar en terreno para reunirse con las dis9ntas autoridades locales, entre

ellos los alcaldes, seremis y el delegado presidencial de la zona, con el obje9vo de evaluar la

respuesta que exis9ó a las graves inundaciones de hace un mes en la región, que dejaron a cerca de

9.900 personas damnificadas y casi 4.200 viviendas dañadas, de las cuales 303 quedaron destruidas.

Al respecto, y al igual que como lo hizo la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, que

también sesionó en la comuna de Malloa después de las inundaciones, este jueves la parlamentaria

par9cipó de la reunión donde los dis9ntos organismos públicos pudieron hacer una evaluación de la

emergencia, como la Senapred, la Delegación Presidencial y las direcciones del Ministerio de Obras

Públicas (MOP), y donde también los alcaldes de Coltauco y Doñihue expusieron sobre la situación.

En esa línea, y si bien la parlamentaria valoró que dicha instancia pudiera sesionar en terreno,

también aprovechó la ocasión -y sobre todo la presencia de las autoridades del Gobierno- para

insis9r en el “grave retraso” que ha sufrido el proceso de instalación de las viviendas de emergencia,

en especial en ambas comunas, advir9endo que recién esta semana -a más de un mes de las

inundaciones- comenzó la habilitación de las primeras unidades para las familias más damnificadas.

“Tal como lo hicimos hace dos semanas, cuando logramos traer a la comisión de Agricultura a

nuestra región, para conocer las medidas de apoyo que requerían los pequeños y medianos

productores afectados por las inundaciones, hoy pudimos contar con la presencia de la comisión de

Emergencias, Desastres y Bomberos, donde los diferentes servicios públicos pudieron hacer su

propia evaluación de la grave crisis que vivimos hace un mes en nuestra región, que provocó que

casi 10 mil personas quedaran damnificadas y que comunas como Coltauco sufrieran la inundación

de más de un 70% de su territorio”, manifestó la representante del Distrito 15, quien agregó que la

instancia “no sólo nos permite conocer una evaluación actualizada de la crisis, sino que también

transmi9rle a las autoridades el sen9miento que 9enen la mayoría de los vecinos de nuestra región”.



SOLICITA INFORMACIÓN



En ese contexto, la diputada Romero pidió detallar la can9dad exacta de viviendas de emergencias

que han solicitado los municipios de Doñihue y Coltauco, como también cuántas ya están aprobadas,

en qué fecha serán instaladas y cuándo se le informará a los vecinos sobre los plazos comprome9dos,

asegurando que “uno en9ende que existen trámites administra9vos que, lamentablemente, deben

pasar por el nivel central, pero tener sólo cuatro viviendas levantadas a más de un mes de la

emergencia, y sin una proyección oficial, no deja de ser poco alentador para las personas afectadas”.

Pero además, la representante de O’Higgins solicitó a las autoridades del MOP aclarar si se

adoptaron las medidas preven9vas antes del sistema frontal que provocó el desborde de los ríos.

“La primera alerta se hizo el 19 de junio, por lo tanto es fundamental que desde el Gobierno

transparenten si desde ese día hasta que ocurre el desastre se hizo un plan de monitoreo o si se

reforzaron las obras en los ríos, y si existe documentación de aquello. Es importante conocer esa

información, porque eras las autoridades de la administración central las encargadas de cautelar que

no exis9eran desbordes, considerando que estamos hablando de una zona que constantemente

sufre de estos problemas”, advir9ó la diputada Romero, quien también solicitó aclarar si las obras

realizadas con posterioridad a la emergencia “le permite a los vecinos estar tranquilos y sen9rse

seguros de que si viene otro temporal como el de junio, no se van a producir nuevos desbordes”.



AUMENTAR APOYOS



Producto de la anterior, la parlamentaria por el Distrito 15 volvió a insis9r en aumentar las ayudas y

coberturas para las personas damnificadas, como condonar por este año el pago de las

contribuciones de todas las propiedades y predios que quedaron inundados, además de incrementar

al doble el monto del bono de enseres para que las personas puedan recuperar parte de lo perdido.

“Todos sabemos que $1,5 millones de pesos no alcanzan para que una familia que perdió

refrigerador, cocina, lavadora, camas, microondas, televisoras y todos los artefactos domés9cos que

existen en una casa puedan volver a comprarlos. Por eso le estamos pidiendo al Gobierno que en los

casos donde el daño haya sido mayor, el beneficio llegue a los $3 millones”, manifestó Romero.