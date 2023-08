UOH inauguró primer súper computador en la Región de O’Higgins

“Soy nacido en estas tierras, en estos cerros y montañas”, cuenta William Castro, jefe de turno de la Planta de Reactivos y Cal de Codelco División El Teniente. “Nací en noviembre de 1958 en Sewell. Mi abuelo era carabinero y cuando se retiró pasó a ser guardia, como les llamaban en esa época. Después trabajo aquí mi padre, un tío y ahora, además, también está mi hijo trabajando en la división, así que es una tradición para nosotros volver a estas tierras”.

¿Cómo llegaste a la división?

Postulé el año 1978. Entré a lo que se llamaba El Molino. Un par de años después me fui a Colón y me quedé en esta área, donde he hecho toda mi carrera.

¿De qué se trata tu trabajo?

Mi principal rol en la Planta de Reactivos y Cal, que entrega insumos relevantes al proceso del cobre, es conducir primero que todo a las personas, entregarles la capacitación, aportar a que tengan el conocimiento adecuado y responsabilidad para realizar las operaciones que van desde reactores de cal, reactores de espesantes de cobre, recepción, almacenamiento y distribución a todos los centros de consumo, que son los colectores, espumantes, ácidos sulfúricos, lechadas de cal, productos que van al proceso prácticamente de toda la gerencia de Plantas, donde nosotros somos el centro de suministro de estos insumos.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?



El trabajo es algo muy importante para todos, desde los diferentes cargos, tipos y manera de realizarlo, y creo que lo que nos debe llenar y satisfacer es el trabajo bien realizado, enfocado en las personas y entregar el máximo de cada uno de nosotros, evitando accidentes, cuidando el medioambiente y aportando con nuestro granito de arena para que el negocio sea sustentable y rentable tanto para Codelco como para las personas y el país.

¿Cómo describirías a tu equipo de trabajo?

Nuestro equipo actualmente tiene varios matices y si bien siempre tenemos cosas por mejorar, creo que tenemos personas con alto conocimiento en seguridad, que están muy al tanto sobre temas ambientales y sustentabilidad de nuestras actividades, que cuidan su entorno y que siempre están pidiendo saber y conocer más.

¿Cómo describirías tus años en El Teniente?

Han sido de momentos muy felices, con muchas personas con las que he compartido en el deporte, en el trabajo, distintas áreas. He conocido muchos procesos y también hubo momentos difíciles y tristes como cuando hemos tenido accidentes, de los cuales tenemos que levantarnos, tomar las lecciones aprendidas y realizar todo para que nunca más se vuelvan a repetir, siempre pensando primero en las personas.

¿Tiene para ti algún significado especial trabajar en una empresa como Codelco, que entrega sus excedentes a todos los chilenos y chilenas?

Sí, es potente, porque saber que el trabajo que uno está realizando aporta a miles de chilenos y chilenas, que va para personas que necesitan educarse, necesitan un hospital, necesitan infraestructura, es muy gratificante.