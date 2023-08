¿Es posible que ocurra en Chile?: La venta de autos eléctricos en Europa superó a los vehículos diésel.

1.- ¿El casco es obligatorio?

El casco es un elemento primordial de seguridad. Los cascos adquiridos antes del 26 de septiembre de 2019 deben cumplir con el estándar americano, europeo o japonés, llevando impresa la marca, talla y norma internacional de fabricación. Mientras que los cascos comprados después del 26 de septiembre de 2019 están obligados a llevar la autorización del Ministerio de Transportes Telecomunicaciones, a través de la homologación en el 3CV.

Según la Conaset, el casco exigido por ley debe estar sujeto a la barbilla para asegurar la cabeza del ocupante. El casco es por ley, obligatorio para conductor y acompañante. Su no utilización conlleva una multa de entre 0.5 y 1 UTM y adicional se retendría la licencia de conducir, mientras se resuelve la infracción.

2.- ¿Si no se usa la vestimenta adecuada puedo recibir una infracción?

Sí, la no utilización de guantes, calzados y una vestimenta completa, puede generar una sanción. En el caso de los guantes: el Decreto 234 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones agrega los guantes a la lista de los elementos obligatorios, los que deben cubrir los dedos, la mano completa y deben ser de un material resistente al roce. La multa de no usarlos es entre 0.5 y 1 UTM. En el caso del calzado, la ley es clara en señalar que se debe utilizar calzado cerrado y preferentemente antideslizante, en caso de su no uso la sanción es similar a lo de los guantes.

3.- ¿Cuáles son los elementos de seguridad que debe incluir una motocicleta?

-Apoya pies, los que podrán ser retráctiles.

-Reflectantes laterales de color ámbar y rojo en ambos costados de los ejes delantero y trasero, respectivamente, y de color rojo en la parte trasera. Pueden ser elementos independientes o parte integrante de los focos o luces.

-Sistema que encienda, automáticamente, y mantenga encendido el foco delantero, cada vez que el motor sea puesto en marcha. (Fuente: ANIM)