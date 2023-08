Por error de digitación Tribunal de Garantía de Pichilemu emite orden de detención contra diputada, Mónica Arce Castro

El pasado 14 de julio Pablo Silva cumplió dos años como gobernador regional, la primera máxima autoridad regional electa popularmente.

En este contexto el gobernador estuvo en los estudios de El Rancaguino TV donde conversamos sobre su experiencia al mando de esta nueva institución. Silva señaló que han sido “dos años intensos de mucho aprendizaje mutuo, de ser creativo con respecto a la herramienta que se nos entregaron a las facultades pero también muy contentos por un trabajo territorial que hemos realizado en la 33 comunas de la región de O’Higgins trabajando con todos los alcaldes y alcaldesa de la región y también con el apoyo obtenido del del Consejo regional en el cual han sido un Aliado en todas las iniciativas que hemos presentado y quedan entendido no cierto que este trabajo también un trabajo transversal no solamente con los municipios sino también con ellos”. Resaltó que pese a que el Core está compuesto por personas de diversos colores políticos se ha logrado un “compromiso de trabajar por la comunidad y eso ha sido bastante enriquecedor “ .

Asegura que la inversión durante este periodo ha sido “bastante equitativa” llegando a las 33 comunas donde las asignaciones de fondos “no dependen la conversación ni con el gobernador ni con ninguna autoridad de turno para conseguir esos proyectos sino depende la capacidad de la organización y eso nos tiene muy contentos”.

Entre los hitos de su gestión recalca la construcción del centro de La Teletón, explica que nuestra zona era la única región que no tenía centro de Teletón, ante lo cual se aprueba un proyecto de 1.200 millones de pesos, además dijo sentirse orgulloso “de lo que hemos hecho todo este tiempo en salud”, resalta la renovación de todo las ambulancias del SAMU, aunque señala que esto no es una responsabilidad del Gobierno Regional sino del Ministerio de Salud.

Al mismo tiempo señaló sentir orgullo al aporte realizado a la construcción de “muchos cuarteles de bomberos, la entrega de muchos carros y también de equipamiento”.

Silva antes de ser Gobernador Regional, fue intendente, pero señala que ambos puestos son muy distintos ya que las decisiones “están radicadas en el gobernador regional no en la autoridad a nivel nacional”, ya que resalta que “nosotros no depende en absoluto del gobierno del nivel central”.

Al mismo tiempo reconoce que no siempre la relación con los seremis ha sido todo lo fluida que le gustaría “uno esperaba y espero una muy buena relación con las distintas seremías, digamos un trabajo coordinado y por eso no se entiende algunas veces que siendo Incluso el mismo color político o del mismo sector no haya un trabajo mancomunado, de hacer las cosas mejor. Siempre ha estado nuestra disposición, Pero somos claros somos un gobierno regional que es completamente autónomo del nivel central”. Incluso señala que en algunos momentos el trabajo con los seremis durante el gobierno de Sebastián Piñera fue mejor.

Sin embargo señala haber tenido un trabajo muy provechoso con Sercotec, Corfo y Fosis lo que ha permitido “efectivamente llegar con recursos para los emprendedores”, “somos una de las regiones que más recursos coloca en estos emprendimiento”, asegura. Al mismo tiempo reitera que falta mejorar la relación con las distintas seremias “que entiendan que no dependo del Presidente de la República, dependo de Pablo Silva Amaya que es el gobernador regional y que las decisiones se toman de acuerdo a parámetros, en el cual nos interesa mejorar la calidad de vida de la de los habitantes de la región de O´Higgins.

Reconoce que aún a la gente le cuesta mucho diferenciar lo que es el gobierno regional que el encabeza de la versión local del gobierno central que son las distintas seremias con la figura del Delegado Presidencial como coordinador, siendo el rol del gobierno regional el de un gran asignador de recursos. “En estos dos años ni el gobierno central ni algunos personeros han entendido cual es la función de los gobiernos regionales(….) nosotros manejamos un presupuesto de 82 mil millones de pesos anuales y con eso hay que generar proyectos para las 33 comunas y también para todas las áreas. Tenemos un fuerte trabajo en economía, en salud y también una gran inversión en educación y en distintas áreas.”

La entrevista completa la puede ver en nuestro canal de youtube