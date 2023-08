Se iniciaron los programas Semilla para el apoyo de emprendedores

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) inició sus programas Semilla, Semilla SSyO, Básico, Avanzado y Grupal 2023, con los que apoyará a emprendedores para hacer crecer sus negocios.

El director regional de FOSIS, David Mella Banda, explicó que este 2023 se está desarrollando el Programa Emprendamos Básico y el Programa Emprendamos Semilla, que están dirigidos a quienes tienen una idea de negocio o para quienes ya cuentan con un emprendimiento y quieren hacerlo crecer. Además, se implementará un programa especial de emergencia para apoyar a quienes se vieron afectados por el último sistema frontal.

“A través de los distintos programas del FOSIS, estaremos apoyando a los emprendedores con asesorías, capacitaciones y acompañamiento en diferentes áreas; además de la entrega de un capital que podrá variar, dependiendo del programa, entre los $430 y $600 mil para que inviertan en sus emprendimientos o ideas de negocio”, señaló Mella Banda.

En los talleres de inicio de los programas de emprendimiento que se han realizado en las distintas comunas de la región, los usuarios y usuarias del FOSIS han opinado respecto al apoyo que están recibiendo. En Rancagua, Karen Lisperger, participante del programa Emprendamos Semilla, indicó que “mi idea es iniciar un negocio y hacerme conocida en redes sociales para vender mis productos, ya que lo principal es sacar adelante a mi familia. Veo esto como una oportunidad sobre todo para las mamás solteras, como es mi caso, ya que me cuesta mucho salir a trabajar afuera, ver con quien dejo a mi hijo y además tengo el cuidado de un adulto mayor. Entonces este proyecto me ayuda mucho por lo que es muy importante para mí”. Por su parte, Claudia Garay, comentó que tiene un negocio de sublimación que está en su etapa inicial. “Básicamente es una gran oportunidad para mí y familia, ya que no puedo trabajar de manera dependiente. Es una gran ayuda del Estado para poder ayudar a las mujeres, madres solteras para tener una sustentabilidad económica y poder ampliar nuestros conocimientos que permitirán mejorar nuestros negocios”.

En los talleres de inicio las personas usuarias del proyecto tienen su primer acercamiento con el FOSIS, donde se les explica en detalle cada una de las etapas que contempla el proyecto en el cual participarán, además de los objetivos, metas y compromisos que conlleva cada programa.

Este 2023 el FOSIS en la Región de O’Higgins destinará $1.354.020.000 para apoyar a 1.569 personas.