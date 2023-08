Asume nuevo director de Sernatur O’Higgins

Javier Osorio O.

Ex Vicepresidente Interno Federación de Estudiantes USS, sede Santiago

Estudiante de Derecho UAH

Julio de 2023, va a ser recordado como el mes donde instituciones gubernamentales sufrieron 7 robos en tiempo récord. El más mediático, fue el “cuento del tío” efectuado en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, donde un reo se hizo pasar por el ministro Giorgio Jackson y consiguió que se autorizara a 3 individuos al retiro de 23 computadores portátiles -ya recuperados- y una caja fuerte -aún desaparecida- donde había cheques y variados documentos utilizados como garantías en diversas licitaciones y tratos directos, todos ellos con información materia de investigación del caso Convenios, encontrándose allí también información relevante sobre lo acaecido entre la Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, catalogado como un hecho de corrupción por el propio ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero.

Al acontecimiento anterior, ocurrido el miércoles 19 de julio, se suma un nuevo robo solo 5 días después, esta vez en la Subsecretaría de Patrimonio liderada por Carolina Pérez Dattari, ex encargada de Metodologías de la Fundación Democracia Viva, donde sustrajeron 2 computadores pertenecientes al equipo de finanzas de la cartera el lunes 24 a eso de las 19:48 horas, empero, fue reportado a la mañana siguiente -cercano a las 10:30 horas- cuando iniciaron la jornada laboral. Un tercer hecho, que tuvo como resultado el robo de 2 computadores portátiles, ocurre el 7 de julio desde el octavo piso del Ministerio de Transportes, ubicado en el centro de Santiago. Si bien, todo pasa durante la primera semana del mes, no es sino hasta el miércoles 26 cuando se hace la denuncia, gracias a lo cual al día siguiente personal del OS9 de Carabineros -a solicitud de la Fiscalía Metropolitana Norte- llega hasta las inmediaciones para realizar indagatorias.

El cuarto robo, afectó a la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) en la comuna de San Ramón, región Metropolitana. Alrededor de las 23:30 horas del martes 25, un grupo de delincuentes ingresó al recinto y sustrajo 2 computadores, los cuales contienen información confidencial y datos sensibles de las personas que son atendidas. 10 días previos a este hecho, tuvo lugar un quinto delito. Esta vez fueron 11 los computadores sustraídos desde las oficinas del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, ubicado en Santiago. La ola de asaltos no solo se remonta a la Región Metropolitana, pues el jueves 27, desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) de la región de La Araucanía, denunciaron ante la PDI la sustracción de 2 tablets y un teléfono perteneciente a la entidad. Finalmente, el séptimo hecho transcurre el miércoles 26 en las dependencias del Departamento de Educación Municipal (DEM), desde donde -tras dar a conocer una investigación por eventual malversación de fondos en la repartición- sacaron material didáctico y computadores.

Llama la atención que, durante el mismo mes, tantas organizaciones gubernamentales sean víctimas de un delito idéntico, siendo la tónica el sustraer especies que poseen un alto nivel de información sensible, como la caja fuerte aún no encontrada y el cúmulo de computadores robados. Resultan peculiares tales hechos, pues, teóricamente, entidades como ministerios, subsecretarías, departamentos de educación, servicios nacionales y corporaciones judiciales, deberían contar con las máximas medidas de seguridad, ya que la información que allí se maneja es delicada y podría ser mal utilizada si cayera en manos equivocadas. Sin embargo, aparentemente, la seguridad no es prioridad para este gobierno, generando la legítima sensación de que pareciera conveniente que ocurran semejantes hechos, donde información queda en peligro, e incluso, se pierde. Tales extravíos, son aún más favorables cuando está en boga el caso Convenios -ligado al oficialismo- teniendo como principal protagonista a la Fundación Democracia Viva, sumado a otros diferentes casos de corrupción que los rodean, tanto conocidos como a la espera de salir a la luz.