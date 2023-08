Gremios acusan a Tecnólogo Médico de haber  adulterado exámenes de pacientes

Por malos tratos hacia los usuarios y funcionarios, ausencia de horas médicas, irregularidades administrativas y la más grave de todas, y lo que acusan como adulteración de exámenes médicos al interior del recinto asistencial, Dirigentes de la Fenats Base del Hospital de Coinco se manifestaron este martes y solicitan remover del cargo a la directora de establecimiento asistencial, Estefani Ramos.

La protesta se produjo en las afueras del centro hospitalario, donde se sumaron dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) O’Higgins de distintas comunas, entre ellas San Fernando, Santa Cruz, Chimbarongo, Rengo y Rancagua que llegaron a apoyar a los funcionarios del Hospital de Coinco.

En el lugar, el presidente de la Fenats Regional, Roberto Vaconcelos detalló que “en el Hospital de Coinco hay irregularidades que fueron denunciadas hace meses por parte de los dirigentes Coinco que daba cuenta que un tecnólogo médico encargado de la toma de muestras del hospital que adulteraba exámenes, falsificaba los datos de las muestras que le tomaban a los pacientes en laboratorio, lo que repercute en el tratamiento de las personas, acusó. Este profesional, según el dirigente lleva diez años contratado; y una funcionaria denunció la situación con pruebas a la directora, quien además de hacer caso omiso, la desvinculó del establecimiento”.

A lo que el secretario Fenats Base Hospital Coinco, Manuel Miranda agregó “estamos pidiendo la salida de la directora por su mala gestión. Hace varios meses que estamos luchando por una funcionaria que fue desvinculada por haber denunciado el tema del laboratorio en que el tecnólogo médico adulteraba los exámenes. Pusimos un Recurso de Protección cuando estaba trabajando y se saltaron la ley que protege a los funcionarios, le hicieron hostigamiento hasta que la despidieron”, destacando así que se le puso fin al contrato de la denunciante.

Además de estas irregularidades, el dirigente Fenats Base Coinco sumó “hay muchos casos de maltrato hacia los funcionarios del Hospital. Y en el SOME no hay horas médicas; este lunes vino mucha gente a pedir hora y no hay, les dicen que tienen que venir el próximo lunes para darles una hora. Si bien hay médicos, no hay ninguno atendiendo”.

NO SE SABE CUÁNTOS PACIENTES PUEDEN ESTAR AFECTADOS

Según indicó el dirigente no se sabe desde cuánto tiempo el tecnólogo médico denunciado habría incurrido en las malas prácticas, cuántos diagnósticos y tratamientos se habrían dado en base a exámenes con datos erróneos y hasta la fecha no hay sanción, ni responsables.

“Por todas estas irregularidades que ha habido en el hospital, le mandamos un correo al director de Servicio pidiéndole la salida a la directora y no hay respuesta (hasta este lunes). No sabemos cuántas personas están afectadas por esta situación de los exámenes y sus tratamientos, por lo que hicimos la denuncia a Fiscalía para que se investigue, porque no sabemos desde cuántos años se viene esta situación, cuántos afectados pueden haber, no sabemos quiénes pueden estar siendo perjudicados con sus tratamientos, esto puede ser la punta de un iceberg gigante. La investigación nos dirá detalles. También enviamos todos los antecedentes a Contraloría para que hagan la investigación”, detalló Miranda.

El dirigente del Hospital de Coinco fue tajante en solicitar “Queremos que salga la directora para que todo esto se aclare y que siga la investigación como corresponde, que siga el proceso que debe ocurrir, porque la directora no da respuesta, no es resolutiva y el director de Servicio que sabe todo lo que está pasando, tampoco hace nada”, remarcó.

HABRÁ CONCURSO PUBLICO PARA ELEGIR NUEVO DIRECTOR PARA EL HOSPITAL DE COINCO

Por la tarde, el director del Servicio de Salud O’Higgins, Jaime Gutiérrez, recibió a los dirigentes para conversar sobre sus demandas donde luego de la cita expuso “nos juntamos con la FENATS regional y con representantes de la base de Coinco llegando al acuerdo de implementar un concurso público para proveer el cargo de director de este hospital, que nos permita tener mayor continuidad y darle un perfil mucho más profesional a estas funciones dentro de los distintos hospitales de baja complejidad y vamos a partir con el Hospital de Coinco”.

Gutiérrez agregó que “Distintos gremios regionales nos han planteado el tema de profesionalizar la función de director de hospital y, precisamente en esta reunión, hemos llegado a este acuerdo de poder profesionalizar esta función y darles plazo para que a partir del 15 de septiembre ya tengamos un director con un perfil mucho más de gestión, abocado a la dirección del Hospital de Coinco”, enfatizó la autoridad de salud.

A lo que el secretario Fenats Base Hospital Coinco, Manuel Miranda agregó “llegamos a acuerdo. Pedimos el cargo de la directora e hicimos una carta de acuerdo que en 15 días ponen un director subrogante en el Hospital de Coinco hasta nombrar un director por Alta Dirección Pública (ADP) y al 15 de septiembre asumiría el nuevo director del hospital, y otro muy importante es que la tecnólogo médico que denunció la situación y que fue desvinculada, se reintegra a su lugar de trabajo”, remarcó el dirigente de la salud.

Concejal de Coinco, Carlos Muñoz:

“La situación es gravísima, hay falsificación de exámenes que amerita la remoción de la directora”

Por su parte el concejal de Coinco, Carlos Muñoz que junto a la concejala Luz Barahona llegaron a apoyar a la Fenats en sus demandas expresó “aquí hay un tema muy grave que dicen relación con falsificación de exámenes, malos tratos hacia los usuarios y funcionarios del hospital y la ausencia de horas médicas. Nos hemos sumado para hacer ver esta situación que hace mucho tiempo se viene dando por esta dirección y creemos que cuanto ante debe haber una respuesta por parte de la Dirección Regional de Salud a la continuidad de la directora. Acá la situación es gravísima, hay falsificación de exámenes que amerita sin lugar a dudas la remoción de la directora. Los antecedentes han sido presentados a nivel de Fiscalía, Contraloría y dirección de Servicio”.

El concejal Muñoz añadió “Nosotros buscamos que la municipalidad se involucre en el sentido de solicitar al director regional de Salud cuentas de esta situación que está afectando a nuestra población, porque éste es el único recinto de salud referencial en la comuna de Coinco y no sabemos el universo de los afectados con esta mala práctica”.

Diputada Natalia Romero:

“Es indispensable y urgente que el Ministerio a través del Servicio de Salud O’Higgins, intervengan en el Hospital de Coinco”

Respecto al preocupante tema que aqueja al Hospital de Coinco, la Diputada Natalia Romero dijo “Es indispensable y absolutamente urgente que el Ministerio de Salud, a través del Servicio de Salud O’Higgins, intervengan en el Hospital de Coinco dada la gravedad de las denuncias que han hecho llegar no sólo los funcionarios del recinto médico, sino que también los usuarios de la comuna que allí se atienden”.

La parlamentaria añadió “oficiamos al Minsal a fines de mayo, a propósito de las denuncias que nos hicieron llegar los propios funcionarios. Por lo tanto, a más de dos meses de esta situación, es evidente que el ministerio y el Servicio de Salud deben tomar cartas en el asunto, evitando así que la compleja situación que se vive al interior del hospital termine perjudicando la calidad de atención de los pacientes”.

Romero finalizó diciendo “Las autoridades no pueden jugar con un tema tan sensible como es la salud, de manera que si existen tantas denuncias al interior del Hospital de Coinco es indispensable que se adopte una decisión lo antes posible”.

Senador Jan Luis Castro:

“Me parece adecuado llamar a concurso a la brevedad”

Respecto al tema, el Senador Jan Luis Castro expresó “El clima del Hospital Coinco se ha enrarecido. Y como eso perjudica a los usuarios, me parece adecuado llamar a concurso a la brevedad, dentro de un mes, y antes colocar una dirección transitoria, para descomprimir la situación. Eso es lo que tengo entendido que harán las autoridades de Salud”.