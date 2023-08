Machalí recibe clasificatorio internacional para los Parapanamericanos

De cara a los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023, la comuna de Machalí será el escenario de un clasificatorio internacional de Parapowerlifting con la presencia de 12 escuadras provenientes de diversos países del continente.

Figuras como el campeón de los Juegos Parapanamericanos de Toronto 2015 y Lima 2019, Juan Carlos Garrido, y los medallistas de Lima 2019, Jorge Carinao, Camila Campos, María Antonieta Ortíz, Pamela Muñoz y Marion Serrano tomarán parte de la competencia.

En ese sentido, este miércoles en la estación de ferrocarriles de Rancagua se efectuó el lanzamiento local del torneo, pues hace algunos días se hizo lo propio en Santiago.

Al respecto, uno de los mejores exponentes nacionales, Javier Jiménez, puntualizó que “este es un campeonato bien importante, es uno de los torneos más grandes que ha recibido COPACHI. Vienen más de 100 deportistas, serán grandes días de competencia”.

Así mismo, el pesista dijo que “estamos todos en foco a Santiago 2023 y esta es nuestra última instancia para poder clasificar. Todos son deportistas de alto rendimiento”.

En tanto, el competidor argentino Nahuel Gómez, apuntó que “este es un deporte que me encanta, que me apasiona y me da mucha energía. Internacionalmente comencé el año pasado en México, y ahora estamos tratando de buscar la marca para competir en los Parapamericanos de Santiago”.

Por su parte, el gobernador regional Pablo Silva, expresó que “nosotros pretendemos como Gobierno Regional de hacer concientización, de que las personas con discapacidad pueden hacer deporte. Es una deuda que tiene el Estado con ellos”.

Mientras que, el alcalde Juan Carlos Abud, añadió que en la comunidad “estamos muy contentos de tener este torneo. La semana pasada tuvimos un campeonato internacional de básquetbol 3×3, y hay una deuda histórica con las personas con capacidades distintas”.

MASIVA PRESENCIA NACIONAL

Un total de 25 pesistas nacionales están en el proceso selectivo rumbo a Santiago 2023 y en este certamen buscarán marcas que les permitan ascender en el ranking americano, escalafón que entregará pasajes directos a los seis mejores en varones y cuatro mejores en damas en las 10 categorías existentes.

El Torneo Internacional Machalí 2023 es un evento organizado por el Comité Paralímpico de Chile y cuenta con el patrocinio del Gobierno Regional, además del apoyo del municipio machalino.

Cabe recordar que en Lima 2019 el Team ParaChile de Parapowerlifting ganó un oro, tres platas y dos bronces y fue el tercer deporte chileno con mejor actuación en la cita continental disputada en Perú.