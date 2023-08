Alcalde presenta querella por agresión a funcionarios del SAR N°1 y pide al Minsal recursos para más seguridad en centros de salud

Este jueves, el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, presentó una querella en contra de quienes resulten responsables de la agresión que sufrieron dos funcionarios del SAR N°1, ubicado en el sector de Baquedano, durante la noche de este miércoles 2 de agosto.

Producto de la agresión, una funcionaria del SOME sufrió una fractura nasal; mientras que el cuidador del lugar presenta una lesión ocular atribuible a restos de vidrios de las ventanillas de atención que fueron atacadas.

Tras presentar la querella, donde fue acompañado de Carolina Araya, secretaria general de AFUNSAP Rancagua; César Rudolph, director del CESFAM N°1; y Antonieta Vergine, representante del Consejo de Desarrollo de Salud del CESFAM N°1, el alcalde Juan Ramón Godoy repudió tajantemente los hechos, entregó su apoyo a los funcionarios afectados e hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud, para que destinen recursos que permitan dotar de mayor seguridad a los centros de salud de Rancagua, la región y el país.

“En la noche de ayer una persona, de manera violenta, destruyó la sala de espera, pero además agredió a funcionarios por el simple hecho de pedirle su carné de identidad. Esto es condenable. Nosotros hemos presentado esta querella para que se busque la responsabilidad penal de estas personas”, anunció el alcalde Juan Ramón Godoy.

“Hoy día nuestros funcionarios de la salud están en una situación compleja. Tenemos niveles de agresividad importante, no solamente en Rancagua, sino en todo el país. Y es por eso lo que hoy pedimos los municipios, los alcaldes y alcaldesas, es que nos entreguen recursos para dotar de mayor seguridad a los Cesfam y también a los SAR”, enfatizó el alcalde de la capital de O’Higgins.

“Es muy importante que se tome con seriedad y urgencia la demanda que hoy día estamos haciendo para que existan recursos para tener seguridad en los Cesfam”, señaló Godoy, agregando que “hay una ley que defiende los derechos de los funcionarios, pero leyes sin financiamiento no tienen ningún sentido. Eso le pedimos hoy día al Ministerio de Salud, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir a nuestros funcionarios y sean agredidos mientras están prestando una atención fundamental, una atención preferente a los rancagüinos y rancagüinas”.

Además, el alcalde Godoy insistió en la necesidad de que “nuestros centros de salud tengan puertas de seguridad, que se puedan blindar los vidrios. Tenemos cámaras de seguridad, hoy día estamos entregando los antecedentes para que se identifique a las personas que generaron esta agresión a los funcionarios. Pero la urgencia es que sobre todo los servicios que hoy día atienden hasta a altas horas de la noche tengan las medidas de seguridad necesarias. Y para eso es necesario que no solamente exista la ley, que tiene que ver con los funcionarios de la salud, que los protege, sino que también tengamos financiamiento para dotar de mayor seguridad a los SAR y también a los Cesfam”.

Consultado por las iniciativas municipales que se han implementado para brindar mayor seguridad a los recintos de salud, el alcalde Juan Ramón Godoy explicó que “hay un vigilante en la noche, tenemos a nuestra Dirección de Seguridad Pública que tiene rondas preventivas de seguridad en cada uno de los SAR y también de los Cesfam, pero no es suficiente. Lo que se necesita es que estos recursos vayan destinados directamente a la infraestructura, también a las tecnologías, pero por sobre todo que el Ministerio de Salud nos transfiera recursos para tener guardias de seguridad certificados que permitan brindar mayor seguridad a nuestros centros de salud”.

Por su parte, Carolina Araya, secretaria general de AFUNSAP Rancagua, manifestó que “para nosotros como CONFUSAM es muy preocupante lo que está ocurriendo hoy día a nivel país. Nos tocó hoy día, lamentablemente, en nuestra comuna sufrir una agresión bastante grande”.

También, recordó que “un par de años atrás también tuvimos una agresión muy grande precisamente en Baquedano, cuando eso era un SAPU. Y desde ahí se empezó a trabajar y logramos tener una ley que protege a los funcionarios de salud”.

Sin embargo, aseguró que “sin recursos, esto no es suficiente. El día de hoy los dirigentes nacionales de CONFUSAM se tomaron el Ministerio de Salud por demandas que venimos reclamando hace mucho tiempo y que están incumplidas, y dando énfasis a la agresión que hoy día ocurrió en la comuna de Rancagua”.

Finalmente, declaró que “estamos en pleno acuerdo con lo que manifiesta el alcalde. Hoy día necesitamos que el Ministerio de Salud haga un aporte económico para la seguridad de los centros de salud, tanto de los Cesfam, SAPU y SAR. Hoy día hay una violencia desmedida en la comunidad que es bastante lamentable y no podemos seguir permitiendo que los funcionarios tengan que pagar estos costos”.

En tanto, Antonieta Vergine, representante del Consejo de Desarrollo de Salud del CESFAM N°1, afirmó que “como representante los usuarios, muy molesta por esta situación, porque no podemos permitir que gente que viene exaltada desde su casa se desquite con los funcionarios de salud”.

Además, expresó que “como lo han dicho nuestro alcalde y Carolina de la CONFUSAM, esto no es nuevo, se hace aquí, en cualquier lugar. Ahora estamos expuestos a que cualquiera tenga el derecho de agredir a cualquiera sin ninguna razón. Porque por haberle pedido su carnet de identidad, que sabemos los que somos usuarios de salud que tenemos que presentar nuestro carnet cuando vamos a una atención, por esa simple razón agredan de esa forma a una funcionaria. La funcionaria del SOME en este momento está con una fractura nasal, por lo tanto no es un juego lo que ha sucedido hoy día”.

“Espero que, como bien pedía el alcalde, se asignen los recursos necesarios para que haya una protección mayor para los funcionarios de salud”, finalizó Antonieta Vergine.

Durante este jueves, la Corporación Municipal de Rancagua informó la suspensión de las atenciones en el SAR N°1 hasta nuevo aviso, mientras se repone el mobiliario destrozado producto de este violento hecho.