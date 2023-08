Confirman fallo que condenó a 18 años de presidio a autor de femicidio no íntimo.

Recorriendo Chile, conversando con la militancia y con los vecinos la reciente senadora por el Maule (asumió el cupo que dejó Álvaro Elizalde cuando este asumió como ministro= y presidenta del Partido Socialista Pauilina Vodavonivic visitó diario El Rancagüino, esto la semana recién pasada. “He estado en reuniones durante todo el día para poder también conocer la realidad de esta región la verdad es que son regiones hermanas que han sufrido el mismo dolor en estos días con los temporales la afectación de la agricultura en forma muy muy grave ambas regiones también Ñuble , Bío-Bío pero en particular estas dos regiones han tenido una afectación importante “, señaló.

En este contexto conversamos con la senadora, pero no tanto con la presidenta del PS, es que, si bien tiene mucho que decir sobre la contingencia nacional, sobre el caso convenios y otros es normal verla en diversos medios de comunicación dando su punto de vista sobre estos temas, pero poco se sabe de la senadora regional miembro de las comisiones de Agricultura y de Gobierno Interior.

¿En qué va la regionalización o el traspaso de competencia de los gobernadores regionales?

Creo que hay un avance bien importante que la ley de royalty minero, se dijo por mucho tiempo que esa ley era una locura. Por años se pensó que nunca íbamos a tener un impuesto específico que pudiera quedar finalmente en la zona que soportan la actividad minera porque es cierto que la minería es la actividad más relevante de nuestro país la que nos da más recursos, pero que también las regiones que tienen que soportar aquello tienen un costo mayor, tienen que soportar el tránsito. En fin, todo lo que involucra la parte que es la externalidad negativa de esa actividad y por eso esos recursos en esta ley de royalty van a quedar radicados precisamente en mayor forma en las regiones afectadas Como por ejemplo O’Higgins y también en un fondo solidario que se va a distribuir a localidades que no tienen actividad minera por ejemplo la región de Maule es donde también hay un principio de solidaridad interregional que es muy importante, muy interesante y que por primera vez aplica en Chile.

Pero Rancagua no es considerada como una minera

Las grandes ciudades también quedaron un poco alejadas de eso, pero lo importante es que hay recursos para la región, hay recursos destinados para que desde el Gobierno Regional se distribuyan (…) hay un gobernador que está a la cabeza, pero también tiene los consejeros regionales y yo creo que es importante que la ciudadanía valore y conozca lo que hacen los consejeros regionales.

Porque son ellos los que aprueban la distribución de ese presupuesto en distintas iniciativas que van en beneficio no solo de la capital regional, sino que de otras localidades.

Pero reconociendo eso los rancagüinos tenemos un profundo dolor al no ser reconocidos como como comuna minera a pesar de que nos llevamos gran parte de las externalidades de El teniente como si fueron reconocidas Antofagasta, Coquimbo y otras comunas grandes.

Pero mire todo se puede arreglar con el tiempo, así que vamos a tener en consideración el punto.

Y cómo evalúa la hasta el momento la gestión del gobierno pero no a nivel central, sino en los gobiernos locales.

Se produjo en un primer momento esta suerte de no saber muy bien cuáles eran las facultades del Gobernador, cuales eran las del Delegado Presidencial y que progresivamente se ha ido afiatando esa relación Lo importante más allá es que haya una autoridad regional, también tenemos que entender que el Delegado tiene que coordinar la acción del gobierno y de las distintas seremias. Quisiéramos ver más a los seremis involucrados en la gestión comunicacional en el terreno Yo sé que están bastante en terreno, pero tal vez hay un déficit de comunicación porque no los vemos en los medios, no vemos que se transmita a la ciudadanía lo que están haciendo desde el gobierno y pucha que hay buenas noticias. También hay malas noticias, pero tenemos que tratar de buscar aquello que es importante para la gente.

Yo creo que el copago cero en salud es algo muy importante, el proyecto de las cuarenta horas que permite que se acote la jornada de trabajo y que ahí hubo subsidios a las pymes. Las pymes no se van a ver afectadas porque el gobierno inyectó dinero para que esas pymes puedan suplir esas horas de menos, que van a tener funcionarios y que tengamos un sueldo mínimo el próximo año de quinientos mil pesos también es un avance muy importante porque eso da una dignidad mínima a nuestros trabajadores y trabajadoras tenemos otras cosas tan importantes como la previsión social. Nosotros tenemos que avanzar a un sistema de seguridad social de que las personas tengan esa seguridad en su etapa de madurez en su etapa de tercera edad hoy día tenemos pensiones muy bajas que no dan para que las personas puedan sostenerse mínimamente en el día a día y eso es un dolor para todos y ya cuando estamos ya próximo año viene la segunda elección de gobernadores regionales con la práctica ya de un periodo de esta relación dual.

En torno a los Delegados y Gobernadores, cree que es necesario introducir algún cambio o legislar de alguna manera un poco en las atribuciones de uno u otro aclararlas.

Se está discutiendo hoy día el Ministerio de Seguridad Pública, en ese Ministerio se crea una nueva figura que es el del Comisionado de Seguridad y que va a alterar también las facultades que tiene hoy día el Delegado Presidencial porque se crea esta este nuevo órgano porque finalmente la seguridad que antes tenía cargo el intendente y hoy día el Delegado van a pasar a este nuevo Comisionado y ahí va haber una reestructuración; pero todavía estamos en proceso, estamos en diálogos en el congreso modificando esa ley. Conversando.

Así que no hay nada todavía definitivo.

Lo importante es la coordinación entre no solo entre las dos autoridades, sino que entre las distintas autoridades del Estado para que finalmente trabajen fluidamente para que la población tenga mejores resultados que la gente pueda ver que hay un trabajo coordinado en favor de ellos.

Y eso y cómo evalúa actualmente esa coordinación.

Bueno no en todos los lugares es la mejor y por eso también las leyes tienen que ordenar esto. Yo estoy en la Comisión de Gobierno del Senado y ahí estamos revisando como junto con el Ministerio del Interior cuál es la mejor fórmula de entregarle más facultades a los Gobiernos Regionales. Pero también de mantener una línea porque Chile es un estado unitario, donde hay un gobierno central. No hay gobiernos independientes por provincias como es el caso de Argentina o de estado federales, por lo tanto tenemos que tener una columna vertebral de autoridades a lo largo de Chile que son las autoridades de gobierno que en paralelo también funcionan con estas autoridades regionales. Que cada vez creo que lo hacen mejor, que se han empoderado y que la ciudadanía logra entender que el Gobierno Regional tiene facultades, pero que también tiene financiamiento, porque aquí no es solamente un problema tener facultades sino que tener recursos propios que como digo con la ley de royalty por ejemplo van a inyectarse más recursos aún y que puedan tomar sus definiciones acerca de un plan de desarrollo regional que es lo que debiera hacer el gobernador o los gobernadores y gobernadoras del país; tener un plan de desarrollo Regional de largo plazo e ir ejecutando por etapas aquello porque eso da cuenta de un verdadero gobierno regional no solo de medidas aisladas sino de una visión.

A lo mejor no siempre pensar en darle más atribuciones al gobernador sino también darle un poco más de atribuciones a los Consejeros Regionales que de repente son un poco invisibilizados

También entre alcalde y concejales. Los consejos municipales son muy importantes, pero se invisibiliza la labor de los concejales y la verdad que una labor bien importante porque tiene una labor de representación a labor fiscalizadora.

Los consejeros regionales cuando votamos en esa elección de que va a ser el próximo año vamos a votar alcaldes concejales gobernador consejo regional y cuando uno llega a la papeleta del core muchas veces ni siquiera sabe por quién votar. Entonces también aquí hay un ejercicio de información, de preocupación propia de saber que a quien uno elija como consejero regional o consejera regional va a tener una labor bien importante lo que es la distribución de esos recursos y en la visión que tengan de dónde poner la plata, porque final la plata hay que ponerla donde está el interés de la mayoría.