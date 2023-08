Coquimbo Unido se enfrentará a Huachipato por la fecha 20

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Vas a conocer a alguien que te va a introducir en el mundo del deporte relacionado con la naturaleza. Nunca pensaste que te interesaría el montañismo o la bicicleta de montaña… y es que lo que hace el amor, ¿eh?.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Si realmente te interesa tu pareja, debes abandonar esa costumbre de coquetear continuamente con otras personas y resistirte a asumir responsabilidades. Es hora de tomar decisiones y colocarte claramente dentro o fuera de la relación con valentía. Al final te ahorrarás disgustos.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Nuevas oportunidades pueden abrirse ahora en tu vida, aunque no será una tarea fácil encauzarlas, para ello tendrás que tomar bien fuerte las riendas y enfrentarte a decisiones importantes. Ponle sobre todo mucho optimismo.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

No deseches los sueños de estos días a la ligera. Procura apuntarlos para que no se te olviden, porque en ellos puedes descubrir las claves de los temas que te preocupan verdaderamente y no te dejan descansar adecuadamente.

LEO (23 julio-22 agosto).

Las personas que conozcas en estos momentos en tu entorno profesional o de estudios podrían influir más de lo que crees en tu forma de afrontar determinados retos de tu vida. Si tienes pareja, puede ser un reto para ella.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Los dolores de espalda desaparecerán en estos días. También los achaques sentimentales, porque tendrás más paciencia con la pareja y resurgirán sentimientos y actitudes del principio de la relación.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

La salud puede complicarse. Aunque no te encuentras mal por nada en particular, sí es cierto que puedes sentir a veces cierta debilidad. No te precipites en sacar conclusiones, deja pasar unos días a ver si se te pasa y si no es así, pide hora para hacerte unos análisis.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Jornada de cambios en el ámbito familiar que te arrastrarán a hacer algo a lo que te has resistido con uñas y dientes. Puede que tu actitud no haya sido del todo convincente, pero quizá ese cambio te beneficie. Intenta ser más práctico a partir de ahora.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

A veces, como hoy, piensas que te han puesto las cosas demasiado fáciles y envidias ese espíritu de buscador de oro que te viene desde la infancia. Tal vez no tengas en tu pareja un buen compañero para esta aventura.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Recibirás una grata noticia relacionada con la persona a la que amas. Quizás es un buen momento para que hagáis un viaje tantas veces proyectado. La salud no te creará problemas en esta ocasión.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Te sentirás con demasiadas ataduras a una persona, lo que terminará por agobiarte. Es demasiado absorbente y no te deja respirar. Te alejarás de su lado y sentirás nostalgia de los buenos ratos que habéis pasado. Buen día para buscar el consuelo de tu familia.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Deberás concentrarte más en el trabajo por muchas cosas que se te pasen por la cabeza en estos momentos. Si sigues cometiendo pequeños errores, te harás con una fama que no corresponde en absoluto a tus capacidades.